Офицер ЛНР Марочко: авиация ВСУ активизировалась на купянском направлении

24 марта 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

ВСУ используют Миг-29 на купянском направлении, заявил Андрей Марочко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалась на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на российскую противовоздушную оборону (ПВО). «Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника», — рассказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. По его словам, украинсцами используются такие самолеты, как Су-24, Су-27 и МиГ-29. Ранее Марочко рассказал о том, как украинские военные бросили своих товарищей умирать на купянском направлении. По его словам, их тела забирали двое суток, пишет телеканал 360. Также стало известно, что российские бойцы уничтожилди две украинские диверсионные группы под Харьковом, передает RT.

Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалась на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на российскую противовоздушную оборону (ПВО). «Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника», — рассказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. По его словам, украинсцами используются такие самолеты, как Су-24, Су-27 и МиГ-29. Ранее Марочко рассказал о том, как украинские военные бросили своих товарищей умирать на купянском направлении. По его словам, их тела забирали двое суток, пишет телеканал 360. Также стало известно, что российские бойцы уничтожилди две украинские диверсионные группы под Харьковом, передает RT.