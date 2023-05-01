Петросян рассказал, почему попал в больницу

Петросян проходил плановую проверку
Юморист Евгений Петросян сообщил, что проходил плановую проверку в больнице, уже утром во вторник он отправится домой. Артист призвал фанатов не беспокоиться о его здоровье.
«Ребят, не паникуйте. У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают», — сказал Петросян в беседе с Пятым каналом.
О проблемах со здоровьем у комика ранее сообщал telegram-канал Mash. Журналисты писали, что Петросян был госпитализирован на скорой из квартиры в Хамовниках с сильным головокружением. Telegram-канал 112 писал о гипертензивной болезни сердца артиста.
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