Из-за метели отменили автобусные рейсы из Снежинска в Челябинск и Екатеринбург

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Пурга. Челябинск, машины, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, автотранспорт
Региональные дороги перекрыты из-за погодных условий Фото:

В Снежинске (Челябинская область) 26 декабря отменили автобусные рейсы в Челябинск и Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Отменены междугородние рейсы №566 „Снежинск-Челябинск“ на 15:00 и №855 „Снежинск-Екатеринбург“ на 15:40. Отмена связана с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе.

Циклон с сильным снегом, ветром и метелью накрыл Челябинскую область в ночь с 25 на 26 декабря. Выпало более 20 сантиметров снега. В этой связи в регионе до вечера 26 декабря перекрыли ряд региональных и федеральных автодорог.

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В Снежинске (Челябинская область) 26 декабря отменили автобусные рейсы в Челябинск и Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Отменены междугородние рейсы №566 „Снежинск-Челябинск“ на 15:00 и №855 „Снежинск-Екатеринбург“ на 15:40. Отмена связана с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе. Циклон с сильным снегом, ветром и метелью накрыл Челябинскую область в ночь с 25 на 26 декабря. Выпало более 20 сантиметров снега. В этой связи в регионе до вечера 26 декабря перекрыли ряд региональных и федеральных автодорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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