Из-за метели отменили автобусные рейсы из Снежинска в Челябинск и Екатеринбург

26 декабря 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Региональные дороги перекрыты из-за погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) 26 декабря отменили автобусные рейсы в Челябинск и Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Отменены междугородние рейсы №566 „Снежинск-Челябинск“ на 15:00 и №855 „Снежинск-Екатеринбург“ на 15:40. Отмена связана с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе. Циклон с сильным снегом, ветром и метелью накрыл Челябинскую область в ночь с 25 на 26 декабря. Выпало более 20 сантиметров снега. В этой связи в регионе до вечера 26 декабря перекрыли ряд региональных и федеральных автодорог.

В Снежинске (Челябинская область) 26 декабря отменили автобусные рейсы в Челябинск и Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Отменены междугородние рейсы №566 „Снежинск-Челябинск“ на 15:00 и №855 „Снежинск-Екатеринбург“ на 15:40. Отмена связана с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе. Циклон с сильным снегом, ветром и метелью накрыл Челябинскую область в ночь с 25 на 26 декабря. Выпало более 20 сантиметров снега. В этой связи в регионе до вечера 26 декабря перекрыли ряд региональных и федеральных автодорог.