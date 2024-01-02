Карта СВО на Украине 2 января: ВС РФ уничтожили более 22 опорных пунктов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
ВС РФ наносят артиллерийские удары по опорным пунктам ВСУ на нескольких направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из группировки «Центр» на краснолиманском направлении уничтожили до 22 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Ход специальной военной операции и карта — в материале URA.RU.

Краснолиманское направление

Только на краснолиманском направлении российские военные из группировки «Центр» уничтожили до 22 опорных и командных украинских пунктов. Удары были нанесены по вражеским позициям в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска, рассказал офицер РФ Леонид Шаров. При ударах были также задействованы вертолеты Ка-52. Кроме того, на этом фронтовом участке было уничтожено до четырех украинских беспилотников при помощи средств противовоздушной обороны.

Южнодонецкое направление

Бойцы РФ при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразили вражеские позиции на южнодонецком направлении. Они ударили по угледарскому участку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Оружие выпускает до 24 снарядов за шесть секунд.

ВС РФ ударяют по опорным пунктам ВСУ
ВС РФ ударяют по опорным пунктам ВСУ

Запорожское направление

Российские десантники также смогли уничтожить замаскированные позиции ВСУ в районе Вербового. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня «Град». Военные работали совместно с операторами БПЛА, которые координировали действия. Кроме того, ВС РФ применяют в зоне СВО новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ», сообщили в Минобороны РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты из группировки «Центр» на краснолиманском направлении уничтожили до 22 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Ход специальной военной операции и карта — в материале URA.RU. Только на краснолиманском направлении российские военные из группировки «Центр» уничтожили до 22 опорных и командных украинских пунктов. Удары были нанесены по вражеским позициям в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска, рассказал офицер РФ Леонид Шаров. При ударах были также задействованы вертолеты Ка-52. Кроме того, на этом фронтовом участке было уничтожено до четырех украинских беспилотников при помощи средств противовоздушной обороны. Бойцы РФ при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразили вражеские позиции на южнодонецком направлении. Они ударили по угледарскому участку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Оружие выпускает до 24 снарядов за шесть секунд. Российские десантники также смогли уничтожить замаскированные позиции ВСУ в районе Вербового. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня «Град». Военные работали совместно с операторами БПЛА, которые координировали действия. Кроме того, ВС РФ применяют в зоне СВО новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ», сообщили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...