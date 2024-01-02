Карта СВО на Украине 2 января: ВС РФ уничтожили более 22 опорных пунктов ВСУ

02 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

ВС РФ наносят артиллерийские удары по опорным пунктам ВСУ на нескольких направлениях Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из группировки «Центр» на краснолиманском направлении уничтожили до 22 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Ход специальной военной операции и карта — в материале URA.RU. Краснолиманское направление Только на краснолиманском направлении российские военные из группировки «Центр» уничтожили до 22 опорных и командных украинских пунктов. Удары были нанесены по вражеским позициям в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска, рассказал офицер РФ Леонид Шаров. При ударах были также задействованы вертолеты Ка-52. Кроме того, на этом фронтовом участке было уничтожено до четырех украинских беспилотников при помощи средств противовоздушной обороны. Южнодонецкое направление Бойцы РФ при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразили вражеские позиции на южнодонецком направлении. Они ударили по угледарскому участку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Оружие выпускает до 24 снарядов за шесть секунд. ВС РФ ударяют по опорным пунктам ВСУ Карта URA.RU Запорожское направление Российские десантники также смогли уничтожить замаскированные позиции ВСУ в районе Вербового. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня «Град». Военные работали совместно с операторами БПЛА, которые координировали действия. Кроме того, ВС РФ применяют в зоне СВО новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ», сообщили в Минобороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские солдаты из группировки «Центр» на краснолиманском направлении уничтожили до 22 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Ход специальной военной операции и карта — в материале URA.RU. Только на краснолиманском направлении российские военные из группировки «Центр» уничтожили до 22 опорных и командных украинских пунктов. Удары были нанесены по вражеским позициям в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска, рассказал офицер РФ Леонид Шаров. При ударах были также задействованы вертолеты Ка-52. Кроме того, на этом фронтовом участке было уничтожено до четырех украинских беспилотников при помощи средств противовоздушной обороны. Бойцы РФ при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразили вражеские позиции на южнодонецком направлении. Они ударили по угледарскому участку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Оружие выпускает до 24 снарядов за шесть секунд. Российские десантники также смогли уничтожить замаскированные позиции ВСУ в районе Вербового. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня «Град». Военные работали совместно с операторами БПЛА, которые координировали действия. Кроме того, ВС РФ применяют в зоне СВО новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ», сообщили в Минобороны РФ.