В Тюмени будут судить бизнесмена из ХМАО, обманувшего местную мэрию на 500 000 рублей

Бизнесмен из ХМАО похитил из бюджета Тюмени полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, снос дома, ветхое жилье, руины, разрушение дома
Мусор от сноса нужно было утилизировать, но мужчина решил просто получить деньги Фото:

В Тюмени будут судить бизнесмена из ХМАО, который подделал документы, обманул местную администрацию и получил 500 000 рублей за утилизацию мусора, который должен был вывезти на спецполигон, но не сделал этого. Подробности дела URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, 48-летний житель Нижневартовска — директор коммерческой организации, заключил два муниципальных контракта на снос аварийных домов в Тюмени. Для возмещения затрат, связанных с утилизацией отходов, обвиняемый предоставил заказчику поддельные документы об их ликвидации на спецполигоне. На этом основании он получил из бюджета свыше 500 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре

Уголовное дело о хищении бюджетных средств уже передано в суд. Обвиняемый погасил нанесенный ущерб, но по вменяемой статье ему все равно грозит до шести лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени будут судить бизнесмена из ХМАО, который подделал документы, обманул местную администрацию и получил 500 000 рублей за утилизацию мусора, который должен был вывезти на спецполигон, но не сделал этого. Подробности дела URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, 48-летний житель Нижневартовска — директор коммерческой организации, заключил два муниципальных контракта на снос аварийных домов в Тюмени. Для возмещения затрат, связанных с утилизацией отходов, обвиняемый предоставил заказчику поддельные документы об их ликвидации на спецполигоне. На этом основании он получил из бюджета свыше 500 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Уголовное дело о хищении бюджетных средств уже передано в суд. Обвиняемый погасил нанесенный ущерб, но по вменяемой статье ему все равно грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...