В Тюмени будут судить бизнесмена из ХМАО, обманувшего местную мэрию на 500 000 рублей

В Тюмени будут судить бизнесмена из ХМАО, который подделал документы, обманул местную администрацию и получил 500 000 рублей за утилизацию мусора, который должен был вывезти на спецполигон, но не сделал этого. Подробности дела URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«По версии следствия, 48-летний житель Нижневартовска — директор коммерческой организации, заключил два муниципальных контракта на снос аварийных домов в Тюмени. Для возмещения затрат, связанных с утилизацией отходов, обвиняемый предоставил заказчику поддельные документы об их ликвидации на спецполигоне. На этом основании он получил из бюджета свыше 500 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре
Уголовное дело о хищении бюджетных средств уже передано в суд. Обвиняемый погасил нанесенный ущерб, но по вменяемой статье ему все равно грозит до шести лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.