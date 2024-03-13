В Тюмени будут судить бизнесмена из ХМАО, обманувшего местную мэрию на 500 000 рублей

Бизнесмен из ХМАО похитил из бюджета Тюмени полмиллиона рублей

13 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Мусор от сноса нужно было утилизировать, но мужчина решил просто получить деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени будут судить бизнесмена из ХМАО, который подделал документы, обманул местную администрацию и получил 500 000 рублей за утилизацию мусора, который должен был вывезти на спецполигон, но не сделал этого. Подробности дела URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, 48-летний житель Нижневартовска — директор коммерческой организации, заключил два муниципальных контракта на снос аварийных домов в Тюмени. Для возмещения затрат, связанных с утилизацией отходов, обвиняемый предоставил заказчику поддельные документы об их ликвидации на спецполигоне. На этом основании он получил из бюджета свыше 500 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Уголовное дело о хищении бюджетных средств уже передано в суд. Обвиняемый погасил нанесенный ущерб, но по вменяемой статье ему все равно грозит до шести лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени будут судить бизнесмена из ХМАО, который подделал документы, обманул местную администрацию и получил 500 000 рублей за утилизацию мусора, который должен был вывезти на спецполигон, но не сделал этого. Подробности дела URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, 48-летний житель Нижневартовска — директор коммерческой организации, заключил два муниципальных контракта на снос аварийных домов в Тюмени. Для возмещения затрат, связанных с утилизацией отходов, обвиняемый предоставил заказчику поддельные документы об их ликвидации на спецполигоне. На этом основании он получил из бюджета свыше 500 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Уголовное дело о хищении бюджетных средств уже передано в суд. Обвиняемый погасил нанесенный ущерб, но по вменяемой статье ему все равно грозит до шести лет лишения свободы.