В тюменском аэропорту Рощино на 2,5 часа перенесен вылет рейса авиакомпании Utair в Березово (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Березово задержан. Вылет воздушного судна ожидался 31 марта 2024 года в 13:30, однако был перенесен на 15:50 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло.
Также перенесен рейс из Березово в Тюмень. Прибытие самолета ожидалось в 12:30, но было перенесено на 15:00.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса произошла по решению авиакомпании.
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В тюменском аэропорту Рощино на 2,5 часа перенесен вылет рейса авиакомпании Utair в Березово (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Березово задержан. Вылет воздушного судна ожидался 31 марта 2024 года в 13:30, однако был перенесен на 15:50 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Также перенесен рейс из Березово в Тюмень. Прибытие самолета ожидалось в 12:30, но было перенесено на 15:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса произошла по решению авиакомпании.