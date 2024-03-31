Авиарейс Utair из Тюмени в поселок ХМАО перенесли на 2,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , рощино
Авиарейсы из Березово в Тюмень и обратно перенесены на 2,5 часа Фото:

В тюменском аэропорту Рощино на 2,5 часа перенесен вылет рейса авиакомпании Utair в Березово (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Березово задержан. Вылет воздушного судна ожидался 31 марта 2024 года в 13:30, однако был перенесен на 15:50 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло.

Также перенесен рейс из Березово в Тюмень. Прибытие самолета ожидалось в 12:30, но было перенесено на 15:00.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса произошла по решению авиакомпании.

Задержка вылета самолета Utair
Задержка вылета самолета Utair
Задержка прилета самолета Utair
Задержка прилета самолета Utair

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменском аэропорту Рощино на 2,5 часа перенесен вылет рейса авиакомпании Utair в Березово (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Березово задержан. Вылет воздушного судна ожидался 31 марта 2024 года в 13:30, однако был перенесен на 15:50 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Также перенесен рейс из Березово в Тюмень. Прибытие самолета ожидалось в 12:30, но было перенесено на 15:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса произошла по решению авиакомпании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...