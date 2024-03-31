Авиарейс Utair из Тюмени в поселок ХМАО перенесли на 2,5 часа. Скрин

31 марта 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Авиарейсы из Березово в Тюмень и обратно перенесены на 2,5 часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино на 2,5 часа перенесен вылет рейса авиакомпании Utair в Березово (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Березово задержан. Вылет воздушного судна ожидался 31 марта 2024 года в 13:30, однако был перенесен на 15:50 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Также перенесен рейс из Березово в Тюмень. Прибытие самолета ожидалось в 12:30, но было перенесено на 15:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса произошла по решению авиакомпании. Задержка вылета самолета Utair Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино Задержка прилета самолета Utair Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском аэропорту Рощино на 2,5 часа перенесен вылет рейса авиакомпании Utair в Березово (ХМАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Березово задержан. Вылет воздушного судна ожидался 31 марта 2024 года в 13:30, однако был перенесен на 15:50 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Также перенесен рейс из Березово в Тюмень. Прибытие самолета ожидалось в 12:30, но было перенесено на 15:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса произошла по решению авиакомпании.