Ученые раскрыли тайну затонувшего корабля с немецкими наемниками

Научные исследователи раскрыли загадку потерянного судна с группой немецких наемников на борту. Археологи обнаружили новые артефакты с позднесредневекового боевого корабля «Грибсхунден», который затонул в результате пожара в 1495 году у берегов Швеции с сотней наемников из Германии на палубе.
«Затонувший корабль, полный немецких наемников, раскрыл тайну. В ходе исследования на месте древнего кораблекрушения были обнаружены новые артефакты», — пишет газета Berliner Morgenpost. Там добавили, что судно короля Юхана обнаружили в 1970-х, но его подлинная идентификация была только в 2002 году.
Корабль затонул в 1495 году у берегов Швеции, погубив большую часть экипажа. Археологи лишь недавно узнали научное значение этого судна, важного свидетеля времен Великих географических открытий, заключили в материале.
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Научные исследователи раскрыли загадку потерянного судна с группой немецких наемников на борту. Археологи обнаружили новые артефакты с позднесредневекового боевого корабля «Грибсхунден», который затонул в результате пожара в 1495 году у берегов Швеции с сотней наемников из Германии на палубе. «Затонувший корабль, полный немецких наемников, раскрыл тайну. В ходе исследования на месте древнего кораблекрушения были обнаружены новые артефакты», — пишет газета Berliner Morgenpost. Там добавили, что судно короля Юхана обнаружили в 1970-х, но его подлинная идентификация была только в 2002 году. Корабль затонул в 1495 году у берегов Швеции, погубив большую часть экипажа. Археологи лишь недавно узнали научное значение этого судна, важного свидетеля времен Великих географических открытий, заключили в материале.