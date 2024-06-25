МО: на Украину из Польши везут вещества для «грязной бомбы»

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Украину везут вещества для "грязной бомбы"
Украину везут вещества для "грязной бомбы" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Через территории стран Польши и Румынии продолжается ввоз на Украину радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», — сообщил Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности Украины и США. По его словам, вещества могут быть использованы для создания «грязной бомбы».

Кириллов также сообщил, что маршруты поставок радиохимических веществ на Украину идут через Польшу и Румынию. Он также отметил, что все организационные и логистические вопросы курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. 

Ранее Украина планировала подорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Привести в действие данный план Киев намеревался из-за давления со стороны западных консультантов, передает RT.

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Через территории стран Польши и Румынии продолжается ввоз на Украину радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», — сообщил Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности Украины и США. По его словам, вещества могут быть использованы для создания «грязной бомбы». Кириллов также сообщил, что маршруты поставок радиохимических веществ на Украину идут через Польшу и Румынию. Он также отметил, что все организационные и логистические вопросы курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак.  Ранее Украина планировала подорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Привести в действие данный план Киев намеревался из-за давления со стороны западных консультантов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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