МО: на Украину из Польши везут вещества для «грязной бомбы»

Через территории стран Польши и Румынии продолжается ввоз на Украину радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», — сообщил Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности Украины и США. По его словам, вещества могут быть использованы для создания «грязной бомбы».
Кириллов также сообщил, что маршруты поставок радиохимических веществ на Украину идут через Польшу и Румынию. Он также отметил, что все организационные и логистические вопросы курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее Украина планировала подорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Привести в действие данный план Киев намеревался из-за давления со стороны западных консультантов, передает RT.
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