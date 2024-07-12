Нюша раскрыла, как ей удалось похудеть

Певица Анна Шурочкина, выступающая под сценическим именем Нюша, поделилась с поклонниками, что секрет ее физической формы не в разводе, а в спорте и самодисциплине. Об этом она рассказала Пятому каналу.
«Я считаю, что в здоровом теле здоровый дух, поэтому очень важно интегрировать спортивные тренировки. Все очень даже понятно — это дисциплина определенная», — рассказала певица.
Нюша добавила, что спортом занимается регулярно, но в виде танцев. Бег для нее скучен. Также она считает, что важно и намерения и желание выглядеть красиво. «Но главное, конечно же, — намерение и желание. Если человек хочет хорошо себя чувствовать, хочет хорошо выглядеть, то нужно выделять время себе», — заключила исполнительница.
О разводе Нюши и предпринимателя Игоря Сивова информация появилась в мае текущего года. Причиной стали измены супруга. Пара прожила вместе 7 лет, у них есть пятилетняя дочь по имени Симба.
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