Алаудинов: обстановка под Курском взята под контроль

Апти Алаудинов прокомментировал обстановку под Курском
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Ситуация под Курском находится под контролем российской армии. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее 13 августа он отмечал, что передвижения сил ВСУ в регионе были ограничены, а сами они несли большие потери.
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