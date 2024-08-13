Алаудинов: обстановка под Курском взята под контроль

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов прокомментировал обстановку под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ситуация под Курском находится под контролем российской армии. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее 13 августа он отмечал, что передвижения сил ВСУ в регионе были ограничены, а сами они несли большие потери.

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Ситуация под Курском находится под контролем российской армии. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее 13 августа он отмечал, что передвижения сил ВСУ в регионе были ограничены, а сами они несли большие потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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