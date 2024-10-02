США выделят Украине 237 млн долларов гуманитарной помощи

03 октября 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

В США намерены выделить дополнительные средства в качестве гумпомощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США направит дополнительно 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине и украинским беженцам. Об этом сообщили в американском агентстве международного развития. Новость по теме Китай заявил, что предоставит Украине помощь «Соединенные Штаты предоставляют 237 млн долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от конфликта на Украине, и украинских беженцев в регионе. Эти средства помогут оказать содействие, включая подготовку к зиме и предоставление продовольствия и жилья», — говорится на сайте ведомства. Еще 13 млн долларов будет направлено на укрепление системы физической реабилитации на Украине. Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году Киев рискует остаться без оружия. Некоторые страны-союзники сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования, в то время как другие государства не желают увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США направит дополнительно 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине и украинским беженцам. Об этом сообщили в американском агентстве международного развития. «Соединенные Штаты предоставляют 237 млн долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от конфликта на Украине, и украинских беженцев в регионе. Эти средства помогут оказать содействие, включая подготовку к зиме и предоставление продовольствия и жилья», — говорится на сайте ведомства. Еще 13 млн долларов будет направлено на укрепление системы физической реабилитации на Украине. Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году Киев рискует остаться без оружия. Некоторые страны-союзники сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования, в то время как другие государства не желают увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Украине.