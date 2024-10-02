02 октября 2024

США выделят Украине 237 млн долларов гуманитарной помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США намерены выделить дополнительные средства в качестве гумпомощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США направит дополнительно 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине и украинским беженцам. Об этом сообщили в американском агентстве международного развития.

Новость по теме
Китай заявил, что предоставит Украине помощь

«Соединенные Штаты предоставляют 237 млн долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от конфликта на Украине, и украинских беженцев в регионе. Эти средства помогут оказать содействие, включая подготовку к зиме и предоставление продовольствия и жилья», — говорится на сайте ведомства. Еще 13 млн долларов будет направлено на укрепление системы физической реабилитации на Украине.

Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году Киев рискует остаться без оружия. Некоторые страны-союзники сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования, в то время как другие государства не желают увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США направит дополнительно 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине и украинским беженцам. Об этом сообщили в американском агентстве международного развития. «Соединенные Штаты предоставляют 237 млн долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от конфликта на Украине, и украинских беженцев в регионе. Эти средства помогут оказать содействие, включая подготовку к зиме и предоставление продовольствия и жилья», — говорится на сайте ведомства. Еще 13 млн долларов будет направлено на укрепление системы физической реабилитации на Украине. Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году Киев рискует остаться без оружия. Некоторые страны-союзники сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования, в то время как другие государства не желают увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...