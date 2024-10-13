Беспилотник «Хезболлы» атаковал север Израиля, 40 человек пострадали

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Дрон «Хезболлы» ударил по северу Израилю Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Беспилотник ливанской группировки «Хезболла» атаковал район Биньямина в Израиле. В результате удара пострадали 40 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

«Беспилотник „Хезболлы“ нанес удар по району Биньямина в Израиле, пострадали 40 человек», — говорится в материале. Там добавили, что трое человек находятся в критическом состоянии, пять человек получили тяжелые травмы, состояние еще 14 оценивается как средней степени тяжести, а остальные отделались легкими ранениями.

Ситуация на границе Ливана и Израиля остается напряженной с начала боевых действий в секторе Газа в 2023 году. «Хезболла» обстреливает северный Израиль, а Израиль отвечает авиаударами. 1 октября Израиль начал наземную операцию в южном Ливане. 12 октября боевики ливанской группировки атаковали ракетами Тверию и штаб Израиля в Цфате, а также армейские казармы и предприятие по производству взрывчатки.

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Беспилотник ливанской группировки «Хезболла» атаковал район Биньямина в Израиле. В результате удара пострадали 40 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel. «Беспилотник „Хезболлы“ нанес удар по району Биньямина в Израиле, пострадали 40 человек», — говорится в материале. Там добавили, что трое человек находятся в критическом состоянии, пять человек получили тяжелые травмы, состояние еще 14 оценивается как средней степени тяжести, а остальные отделались легкими ранениями. Ситуация на границе Ливана и Израиля остается напряженной с начала боевых действий в секторе Газа в 2023 году. «Хезболла» обстреливает северный Израиль, а Израиль отвечает авиаударами. 1 октября Израиль начал наземную операцию в южном Ливане. 12 октября боевики ливанской группировки атаковали ракетами Тверию и штаб Израиля в Цфате, а также армейские казармы и предприятие по производству взрывчатки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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