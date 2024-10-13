Беспилотник «Хезболлы» атаковал север Израиля, 40 человек пострадали

13 октября 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Дрон «Хезболлы» ударил по северу Израилю Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Беспилотник ливанской группировки «Хезболла» атаковал район Биньямина в Израиле. В результате удара пострадали 40 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel. «Беспилотник „Хезболлы“ нанес удар по району Биньямина в Израиле, пострадали 40 человек», — говорится в материале. Там добавили, что трое человек находятся в критическом состоянии, пять человек получили тяжелые травмы, состояние еще 14 оценивается как средней степени тяжести, а остальные отделались легкими ранениями. Ситуация на границе Ливана и Израиля остается напряженной с начала боевых действий в секторе Газа в 2023 году. «Хезболла» обстреливает северный Израиль, а Израиль отвечает авиаударами. 1 октября Израиль начал наземную операцию в южном Ливане. 12 октября боевики ливанской группировки атаковали ракетами Тверию и штаб Израиля в Цфате, а также армейские казармы и предприятие по производству взрывчатки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник ливанской группировки «Хезболла» атаковал район Биньямина в Израиле. В результате удара пострадали 40 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel. «Беспилотник „Хезболлы“ нанес удар по району Биньямина в Израиле, пострадали 40 человек», — говорится в материале. Там добавили, что трое человек находятся в критическом состоянии, пять человек получили тяжелые травмы, состояние еще 14 оценивается как средней степени тяжести, а остальные отделались легкими ранениями. Ситуация на границе Ливана и Израиля остается напряженной с начала боевых действий в секторе Газа в 2023 году. «Хезболла» обстреливает северный Израиль, а Израиль отвечает авиаударами. 1 октября Израиль начал наземную операцию в южном Ливане. 12 октября боевики ливанской группировки атаковали ракетами Тверию и штаб Израиля в Цфате, а также армейские казармы и предприятие по производству взрывчатки.