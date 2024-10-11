Минздрав расширит программу бесплатной медпомощи для россиян в 2025 году

12 октября 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Планируется увеличение объемов оказания медпомощи Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство здравоохранения России подготовило проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2025 год. В документе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи. Проект опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Министерством подготовлен проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на 2025 год и на плановый период 2026—2027 годов. Предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов помощи, в том числе в рамках медицинской реабилитации, лечения в стационарах и профилактических осмотров», — указано в документе. Также планируется увеличить объемы оказания медпомощи при оценке здоровья граждан репродуктивного возраста и на проведение отдельных трудоемких диагностических исследований. Уточняется, что будут расширены возможности применения искусственного интеллекта при проведении маммографии, флюорографии грудной клетки, рентгена и КТ органов грудной клетки и головного мозга. В 2,5 раза по сравнению с текущим годом планируется увеличить лечение больных с вирусным гепатитом С, что минимизирует риски распространения заболевания. Программой предусмотрено и 103 329 случаев ЭКО, методов помощи людям с бесплодием. Сообщалось, что в России завершается работа над новыми национальными проектами. Они призваны обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта и других направлениях. На здравоохранение в течение шести лет предусмотрено 1,035 триллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство здравоохранения России подготовило проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2025 год. В документе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи. Проект опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Министерством подготовлен проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на 2025 год и на плановый период 2026—2027 годов. Предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов помощи, в том числе в рамках медицинской реабилитации, лечения в стационарах и профилактических осмотров», — указано в документе. Также планируется увеличить объемы оказания медпомощи при оценке здоровья граждан репродуктивного возраста и на проведение отдельных трудоемких диагностических исследований. Уточняется, что будут расширены возможности применения искусственного интеллекта при проведении маммографии, флюорографии грудной клетки, рентгена и КТ органов грудной клетки и головного мозга. В 2,5 раза по сравнению с текущим годом планируется увеличить лечение больных с вирусным гепатитом С, что минимизирует риски распространения заболевания. Программой предусмотрено и 103 329 случаев ЭКО, методов помощи людям с бесплодием. Сообщалось, что в России завершается работа над новыми национальными проектами. Они призваны обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта и других направлениях. На здравоохранение в течение шести лет предусмотрено 1,035 триллиона рублей.