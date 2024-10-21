Израиль раскрыл цель атаки по Дамаску

ЦАХАЛ: армия Израиля нанесла удар по Дамаску для ликвидации офицера «Хезболлы»

22 октября 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Генерал Хагари подчеркнул активные действия израильской армии в Дамаске Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполнила авиаудар по Дамаску, нацеленный на уничтожение нового командира подразделения ливанской шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Целью атаки стал лидер, пришедший на замену Мухаммаду Джауаду Касиру, ответственному за координацию поставок оружия из Ирана в Ливан. «Несколько часов назад мы также ликвидировали и его (Касира — прим. URA.RU) преемника в Сирии», — сказал Хагари, передает РИА Новости. Генерал подчеркнул активные действия израильской армии в регионе. Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря. Там расположена военная база РФ. Российская армия сбила 13 израильских ракет вблизи этой базы. Ранее ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС, отвечавшего за охрану за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполнила авиаудар по Дамаску, нацеленный на уничтожение нового командира подразделения ливанской шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Целью атаки стал лидер, пришедший на замену Мухаммаду Джауаду Касиру, ответственному за координацию поставок оружия из Ирана в Ливан. «Несколько часов назад мы также ликвидировали и его (Касира — прим. URA.RU) преемника в Сирии», — сказал Хагари, передает РИА Новости. Генерал подчеркнул активные действия израильской армии в регионе. Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря. Там расположена военная база РФ. Российская армия сбила 13 израильских ракет вблизи этой базы. Ранее ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС, отвечавшего за охрану за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара.