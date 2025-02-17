Трассу между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли

На трассе Р-351, объезд поселка Белоярский, 13-17 километр полностью перекрыли на время проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-35, объезд пгт. Белоярский, 13-17 километр движение полностью перекрыто в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении.
Водителей призвали планировать маршрут заранее, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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