Трассу между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные рабочие, разнорабочие, перекрытие дороги, дорожные ограждения, дорожники, ограничение движения
Ограничение ввели из-за ремонта Фото:

На трассе Р-351, объезд поселка Белоярский, 13-17 километр полностью перекрыли на время проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-35, объезд пгт. Белоярский, 13-17 километр движение полностью перекрыто в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении.

Водителей призвали планировать маршрут заранее, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На трассе Р-351, объезд поселка Белоярский, 13-17 километр полностью перекрыли на время проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-35, объезд пгт. Белоярский, 13-17 километр движение полностью перекрыто в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении. Водителей призвали планировать маршрут заранее, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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