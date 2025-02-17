Трассу между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли

17 февраля 2025 в 16:26 Размер текста - 17 +

Ограничение ввели из-за ремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Р-351, объезд поселка Белоярский, 13-17 километр полностью перекрыли на время проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-35, объезд пгт. Белоярский, 13-17 километр движение полностью перекрыто в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении. Водителей призвали планировать маршрут заранее, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Р-351, объезд поселка Белоярский, 13-17 километр полностью перекрыли на время проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-35, объезд пгт. Белоярский, 13-17 километр движение полностью перекрыто в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении. Водителей призвали планировать маршрут заранее, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.