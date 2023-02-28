Как мировые лидеры пытались организовать переговоры по Украине

Кто и как участвовал в переговорах России и Украины. Хронология событий

28 февраля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Мировые лидеры тщетно пытаются организовать мирные переговоры между Россией и Украиной с первых дней спецоперации. Президент Беларуси Александр Лукашенко еще 24 февраля предложил сторонам конфликта встретиться в Минске. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил стороны в Турцию для урегулирования разногласий. В годовщину первых переговоров в Гомельской области URA.RU рассказывает, какие еще предложения о проведении мирных переговоров и посредничестве делали мировые лидеры. В первый день проведения специальной военной операции президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провести переговоры между Москвой и Киевом. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать Украину и обозначил этот факт основой для диалога. 8 февраля представители России и Украины впервые встретились в Гомельской области в Беларуси. Два последующих раунда переговоров также состоялись в этой стране: 3 марта в Гомельской области и 7 марта в Беловежской пуще. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал их безрезультатными. Украина отказалась выполнять условия России. Третий этап переговоров позволил сделать некоторые шаги навстречу в вопросе организации гуманитарных коридоров. Президент Турции Реджеп Эрдоган предлагает свою страну в качестве площадки для проведения переговоров. 26 февраля он пригласил президента России Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского обсудить ситуацию на Украине: «В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации», — заявил Эрдоган. Переговоры в Стамбуле состоялись 29 марта, на них присутствовал Роман Абрамович. Кроме того, по инициативе Турции была реализована зерновая сделка. Состоялись переговоры между Россией и Украиной, которые окончились подписанием четырехстороннего соглашения 22 июля 2022 года. Подписантами стали представители России, Украины, Турции и ООН. Соглашение обеспечило организацию морского коридора для переправки сельскохозяйственных грузов. Оно предполагает частичное снятие санкций с России и разминирование вод Черного моря со стороны Украины. Соглашение было принято для предотвращения мирового продовольственного кризиса, а также стало важной частью переговорного процесса по украинскому конфликту. Реджеп Эрдоган считает себя единственным мировым лидером, который сохраняет одинаковые отношения как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Это позволяет ему вести диалог с обеими сторонами, потому делает его наиболее вероятным посредником на русско-украинских переговорах. На следующий день после начала спецоперации, 25 февраля 2022 года, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского. Он попросил Путина прекратить боевые действия. 28 февраля Макрон позвонил Путину по поводу украинского конфликта еще раз. 3 марта состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент РФ объяснил французскому коллеге, в чем состоят цели спецоперации. 6 марта Макрон созвонился с Путиным, чтобы обсудить безопасность на украинских атомных электростанциях. Позднее он провел телефонные переговоры с президентом Украины Зеленским по тому же вопросу. В телефонном звонке Макрону 18 марта Путин рассказал о военных преступлениях украинских националистов в Донбассе. 28 мая состоялся трехсторонний разговор Путина, Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Это наибольшее количество телефонных звонков Путину, которое совершили мировые лидеры за 2022 год. За это неоднократно подвергался критике со стороны мировых лидеров. Макрона критиковал польский премьер Матеуш Моравецкий, а также сам Владимир Зеленский. Президент Франции в свою очередь настаивает, что продолжать диалог с Путиным необходимо: «Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». Он продолжает настаивать на необходимости проведения переговоров между Россией и Украиной, а также считает важным предоставить России гарантии безопасности при переговорном процессе. Влияние Германии на переговорный процесс между Украиной и Россией усиливалось вопросом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Канцлер Германии Олаф Шольц заморозил сертификацию второго трубопровода еще до начала спецоперации на Украине: в момент признания независимости ЛНР и ДНР. Антироссийские санкции заставили Германию искать альтернативные источники покупки газа. Больше всего пострадали жители Германии, которых Шольц призывал экономить на электричестве и отоплении, они активно критиковали немецкие власти. В марте Шольц провел телефонный разговор с Путиным по вопросу оплаты российского газа рублями. Канцлер Германии не согласился на эти условия. В мае состоялся трехсторонний разговор Путина, Макрона и Шольца. После него президент России не общался с канцлером ФРГ до сентября. 14 сентября Путин и Шольц наконец созвонились и обсуждали украинский конфликт полтора часа. Надежды на восстановления газоснабжения Германии из России исчезли после диверсии на обеих нитках «Северных потоков». По последним данным, ее совершили американские водолазы. Тем не менее ключевого предмета спора больше нет. Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре. Президент России обратил внимание немецкого канцлера, что его политика только затягивает мирные переговоры на Украине. К переговорам по украинскому конфликту призывает лидер КНР Си Цзиньпинь. Во время телефонного разговора, который состоялся на следующий день после начала спецоперации, Владимир Путин пообещал провести переговоры по Украине. Угрозы в случае поддержки Китаем России в украинском конфликте поступали от американского президента Джо Байдена. При этом торгово-экономические отношения между Москвой и Пекином развивались в течение всего 2022 года, так как страны объединяют общие представления о построении многополярной мировой системы. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И выступил с предложением подготовить к годовщине СВО мирный план Китая. МИД КНР опубликовал текст плана на своем официальном сайте 24 февраля. В ноябре с инициативой стать посредником на переговорах России и Украины выступал Папа Римский Франциск: Мы все должны быть пацифистами. Желая мира, а не просто перемирия, которое может послужить только для перевооружения. Настоящего мира, который является плодом диалога. Он заявил, что готов посетить Москву в этих целях. Он также призывал стороны конфликта к миру после чтения публичной молитвы в Ватикане. Свою кандидатуру также предложил бывший президент США Дональд Трамп. В сентябре он сделал заявление в собственной соцсети Truth Social. «Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого. На карту поставлен весь мир. Я возглавлю группу?» Площадку для переговоров между Россией и Украиной предлагал Таиланд. С такой инициативой выступил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в ноябре. «Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — заявил посол. В начале февраля о готовности быть медиатором на переговорах России и Украины заявил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Он отметил, что для переговоров необходимо дождаться удачного времени и условий, а также он заявил, что станет медиатором только с разрешения США: «на кухне не может быть слишком много поваров».