Глава Росавиации оценил решение пилотов «Уральских авиалиний» посадить самолет в поле

Экстренная посадка в кукурузном поле самолета А321 «Уральских авиалиний» — единственно верное решение. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
«Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации — произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле», — заявил Нерадько в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что пилоты посадили машину на расстоянии примерно в пять километров от взлетно-посадочной полосы, убрали шасси, выключили двигатели.
Нерадько добавил, что ему лично удалось поговорить с членами экипажа. Он заявил, что сотрудники «Уральских авиалиний» заслуживают представления к высоким государственным наградам. При этом внеплановую проверку авиакомпании производить не требуется, заключил Нерадько.
Как писало ранее «URA.RU», самолет Airbus 321 авиакомпании «Уральских авиалиний», вылетевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в Московской области сразу после взлета. По предварительным данным, лайнер столкнулся со стаей птиц, из-за чего вспыхнул один из двигателей, передает RT.