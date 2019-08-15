Глава Росавиации оценил решение пилотов «Уральских авиалиний» посадить самолет в поле

Александр Нерадько предложил представить пилотов «Уральских авиалиний» к госнаграде Фото: официальный сайт федерального агентства воздушного транспорта m.favt.ru

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Экстренная посадка в кукурузном поле самолета А321 «Уральских авиалиний» — единственно верное решение. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации — произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле», — заявил Нерадько в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что пилоты посадили машину на расстоянии примерно в пять километров от взлетно-посадочной полосы, убрали шасси, выключили двигатели.

Нерадько добавил, что ему лично удалось поговорить с членами экипажа. Он заявил, что сотрудники «Уральских авиалиний» заслуживают представления к высоким государственным наградам. При этом внеплановую проверку авиакомпании производить не требуется, заключил Нерадько.

Как писало ранее «URA.RU», самолет Airbus 321 авиакомпании «Уральских авиалиний», вылетевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в Московской области сразу после взлета. По предварительным данным, лайнер столкнулся со стаей птиц, из-за чего вспыхнул один из двигателей, передает RT.