У президентского фонда попросили денег на лечение детей собаками

Некоммерческая организация (НКО) из Екатеринбурга подала заявку в Фонд президентских грантов на развитие психологической терапии детей с помощью собак. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. Всего в 2020 году в фонд обратились авторы более 10 тыс. социальных проектов.
По мнению представителей НКО «Краски жизни», общение с собаками-терапевтами поможет детям от 7 до 12 лет повысить успеваемость, снизить вероятность девиантного поведения и укрепить здоровье. Общая сумма реализации проекта составляет 2,4 млн рублей — из них более 2,1 млн рублей организация просит у государства.
«Больше всего проектов подано по таким грантовым направлениям как охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни — 1 799; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 1 389, сохранение исторической памяти — 1 225 заявок», — рассказали в фонде. Чаще всего авторы инициатив запрашивают гранты в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов — 50,5%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей — 32,7%.
Итоги конкурса планируется подвести до 15 января 2021 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.
Подписывайтесь на URA.RU в