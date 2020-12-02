Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице»

Российская актриса Нина Иванова скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
«На 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова», — говорится в сообщении на сайте Союза. Там отмечается, что прощание состоится 4 декабря.
Свою первую роль она сыграла в возрасте десяти лет в фильме «Жила Была девочка». Популярность на всю страну Иванова обрела после роли Татьяны Сергеевны в фильме «Весна на Заречной улице». После этого фильма у нее были роли в картинах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть». В качестве режиссера она успела отснять несколько эпизодов тележурнала «Ералаш».
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