Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Нине Ивановой было 86 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская актриса Нина Иванова скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова», — говорится в сообщении на сайте Союза. Там отмечается, что прощание состоится 4 декабря.

Свою первую роль она сыграла в возрасте десяти лет в фильме «Жила Была девочка». Популярность на всю страну Иванова обрела после роли Татьяны Сергеевны в фильме «Весна на Заречной улице». После этого фильма у нее были роли в картинах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть». В качестве режиссера она успела отснять несколько эпизодов тележурнала «Ералаш».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...