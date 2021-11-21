Врач назвал три признака восстановления легких

Хрипы и свист при дыхании говорят о том, что пациент не выздоровел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Восстановление легких после их поражения покажут отсутствие клинических симптомов, рентгеновские снимки и дыхательные тесты. Об этом URA.RU рассказал врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.

«Чтобы понять, произошло ли восстановление после перенесенной какой-либо легочной инфекции. Скажем, после пневмонии или обострения хронического легочного заболевания, очень важно иметь три набора признаков. Первые признаки восстановления — это уход клинических симптомов болезни. Ими являются кашель, мокрота и отдышка. Они должны полностью отсутствовать у пациента. Если они сохраняются в течение долгого времени, или присоединяется свистящие дыхание, дыхание с хрипами, нужно немедленно обратиться за врачебной помощью», — сказал Сергей Бабак.

Второй блок связан с рентгенологическими изменениями в легких, отметил врач. Он напомнил, что нужно избегать частого использования КТ диагностики, и если она проводилась недавно, то заменить ее рентгеновским снимком. «Это означает подвергнуть себя лучевой терапии. Хронические признаки могут оставаться. Например, спайки. Люди с возрастом накапливают признаки, перенесенных воспалительных процессов в легочной ткани», — объяснил пульмонолог.

Третья группа — функциональный легочный текст. «Он включает в себя три теста. Спирометрия — измерение легочных объемов. Второй плетизмография — это остаточный объем. Чем больше его накапливается, тем больше отдышка. Третий — диффузионный тест. Это способность кислорода проходить через альвеолы и растворяться в артериальной крови. Он покажет, насколько альвеолы могли пострадать у таких пациентов», — перечислил Бабак.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев добавил, что необходимо провести пульсооксимирию. «Она покажет насыщение крови кислородом. В динамическом плане надо проследить. Банально, я раньше на третий этаж забегал, а теперь я захожу. Или наоборот стал заходить еще быстрее. Значит восстановился организм. Это банальные вещи, которые любой человек может определить»,