В РФ разрешат автомобильные двигатели низшего эко-класса «Евро-0»

19 апреля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

В РФ снизят экологические требования к автомобилям до минимального уровня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В России могут временно разрешить выпускать автомобили экологического класса «Евро-0». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». «Документ призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям, однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциям», — пишет издание. Сообщается, что проект проходит заключительные правки в кабмине. На данный момент автотехника для эксплуатации в РФ должна соответствовать нормам «Евро-5». Приостановка требований прописана в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, уточняют авторы. Необходимость к возвращению требований уровня 1990-х годов возникла из-за приостановки импорта электронных блоков управления. При этом власти не отказываются от катализаторов и других компонентов, позволяющих снизить ущерб экологии. Ранее сообщалось, что каждая страна-участник ЕАЭС получила право устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от единых требований, прописанных в техрегламенте. Выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были произведены. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, целью западных санкций был удар по каждому гражданину России. В стране уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России могут временно разрешить выпускать автомобили экологического класса «Евро-0». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». «Документ призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям, однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциям», — пишет издание. Сообщается, что проект проходит заключительные правки в кабмине. На данный момент автотехника для эксплуатации в РФ должна соответствовать нормам «Евро-5». Приостановка требований прописана в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, уточняют авторы. Необходимость к возвращению требований уровня 1990-х годов возникла из-за приостановки импорта электронных блоков управления. При этом власти не отказываются от катализаторов и других компонентов, позволяющих снизить ущерб экологии. Ранее сообщалось, что каждая страна-участник ЕАЭС получила право устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от единых требований, прописанных в техрегламенте. Выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были произведены. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, целью западных санкций был удар по каждому гражданину России. В стране уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер.