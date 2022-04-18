18 апреля 2022

В РФ разрешат автомобильные двигатели низшего эко-класса «Евро-0»

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Вокзал. Курган, машины, утро, улица зорге, автомобили, вечер
В РФ снизят экологические требования к автомобилям до минимального уровня Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

В России могут временно разрешить выпускать автомобили экологического класса «Евро-0». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

«Документ призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям, однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциям», — пишет издание. Сообщается, что проект проходит заключительные правки в кабмине.

На данный момент автотехника для эксплуатации в РФ должна соответствовать нормам «Евро-5». Приостановка требований прописана в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, уточняют авторы. Необходимость к возвращению требований уровня 1990-х годов возникла из-за приостановки импорта электронных блоков управления. При этом власти не отказываются от катализаторов и других компонентов, позволяющих снизить ущерб экологии.

Ранее сообщалось, что каждая страна-участник ЕАЭС получила право устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от единых требований, прописанных в техрегламенте. Выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были произведены.

Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, целью западных санкций был удар по каждому гражданину России. В стране уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер.

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В России могут временно разрешить выпускать автомобили экологического класса «Евро-0». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». «Документ призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям, однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциям», — пишет издание. Сообщается, что проект проходит заключительные правки в кабмине. На данный момент автотехника для эксплуатации в РФ должна соответствовать нормам «Евро-5». Приостановка требований прописана в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, уточняют авторы. Необходимость к возвращению требований уровня 1990-х годов возникла из-за приостановки импорта электронных блоков управления. При этом власти не отказываются от катализаторов и других компонентов, позволяющих снизить ущерб экологии. Ранее сообщалось, что каждая страна-участник ЕАЭС получила право устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от единых требований, прописанных в техрегламенте. Выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были произведены. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, целью западных санкций был удар по каждому гражданину России. В стране уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер.
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