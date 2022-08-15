Экс-депутат Рады сообщил о секретных планах Зеленского

Зеленский планирует наступление на города Токмак и Энергодар, сообщил экс-депутат Рады Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия по указу президента Владимира Зеленского готовит наступление на Запорожскую область. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«После провала подготовки наступательной операции на Херсон, для имитации продуктивной борьбы разочаровывающемуся Западу, была поставлена задача генеральному штабу — до 20.08 сформировать ударно-штурмовые группы из числа бойцов территориальной обороны (других уже нет) на Запорожском направлении, для наступления на город Токмак и Энергодар. Так же в наступательной операции будут задействованы резервы, находящиеся в Днепре», — написал Кива в Telegram, ссылаясь на сообщения источников в Офисе Зеленского.

По словам экс-депутата Рады, украинские военные осознают, что готовящееся наступление «станет очередной мясорубкой и могилой для тысяч украинцев». Однако президента Украины не интересуют потери, которые понесет украинская армия ради привлечения новых финансовых поступлений от Запада, считает Кива.

Россия с 14 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее под контроль Вооруженных сил РФ перешли Херсонская и приазовская часть Запорожской областей, а также Мариуполь и Луганская народная республика.