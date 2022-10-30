Профессор Евсеев назвал перспективы для РФ после отказа от «зерновой следки»

Профессор Евсеев: после отказа от «зерновой сделки» РФ выйдет на продажу своего зерна

30 октября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Вместо украинского зерна Россия начнет вывозить свое, считает Вадим Евсеев Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После отказа от «зерновой сделки» из-за атак на акваторию Севастопольской бухты, Россия сможет выйти на продажу собственного зерна. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Мы входим в рынок и международные отношения по-серьезному, хотя и всегда там присутствовали. Но теперь как страна с рыночными отношениями, которая стала наконец отстаивать свои интересы, после того, как нас стали везде санкционно зажимать. Мы говорили, что готовы поставлять и обеспечивать зерном слаборазвитые страны, но нас заблокировали в портах, и все лицемерно выражали сочувствие. Нас стали обстреливать, хотя мы договорились, что это свободная зона, и она не используется в военных действиях. В итоге мы приостанавливаем вывоз украинского зерна, потому что эта страна является страной-инцидентом этого, и мы готовы обеспечивать своим зерном», — объяснил Вадим Евсеев. По словам профессора, только введение кардинальных мер может доказать серьезность намерений России. «Мы были бы не против, чтобы украинское зерно вывозилось, тем более, что до 40%, по статистическим данным ООН, его идет в развивающиеся страны. Но после того, как подошла очередь нашего, нас стали бомбить. И мы сказали: „Хватит!“. Мы думали, что наши слова увещевательные, грамотные, гуманитарные и правовые дойдут до их сердца, но не дойдут. Только действия. Поэтому мы поставили международное сообщество перед фактом, и, я думаю, через некоторое время третьи страны нас будут поддерживать, потому что они тоже видят это лицемерие, и тем самым мы обеспечим продажу нашего зерна», — подчеркнул Евсеев. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В ответ на это Россия заявила о приостановке участия в «зерновой сделке». Евросоюз призвал РФ отменить это решение.

После отказа от «зерновой сделки» из-за атак на акваторию Севастопольской бухты, Россия сможет выйти на продажу собственного зерна. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Мы входим в рынок и международные отношения по-серьезному, хотя и всегда там присутствовали. Но теперь как страна с рыночными отношениями, которая стала наконец отстаивать свои интересы, после того, как нас стали везде санкционно зажимать. Мы говорили, что готовы поставлять и обеспечивать зерном слаборазвитые страны, но нас заблокировали в портах, и все лицемерно выражали сочувствие. Нас стали обстреливать, хотя мы договорились, что это свободная зона, и она не используется в военных действиях. В итоге мы приостанавливаем вывоз украинского зерна, потому что эта страна является страной-инцидентом этого, и мы готовы обеспечивать своим зерном», — объяснил Вадим Евсеев. По словам профессора, только введение кардинальных мер может доказать серьезность намерений России. «Мы были бы не против, чтобы украинское зерно вывозилось, тем более, что до 40%, по статистическим данным ООН, его идет в развивающиеся страны. Но после того, как подошла очередь нашего, нас стали бомбить. И мы сказали: „Хватит!“. Мы думали, что наши слова увещевательные, грамотные, гуманитарные и правовые дойдут до их сердца, но не дойдут. Только действия. Поэтому мы поставили международное сообщество перед фактом, и, я думаю, через некоторое время третьи страны нас будут поддерживать, потому что они тоже видят это лицемерие, и тем самым мы обеспечим продажу нашего зерна», — подчеркнул Евсеев. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В ответ на это Россия заявила о приостановке участия в «зерновой сделке». Евросоюз призвал РФ отменить это решение.