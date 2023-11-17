В РФ создали удобрение, способное повысить урожайность пшеницы на 15%

Российские ученые вывели биомодифицированные удобрения, способные повысить урожайность пшеницы на 15%. Об этом заявляют эксперты агропромышленного комплекса страны.
«Мы рассчитываем на подтверждение результатов лабораторных испытаний и вывод нового вида на массовый рынок. Применение биотехнологий в сельском хозяйстве позволит снизить химическую нагрузку», — рассказал «Известиям» член совета директоров Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия Максим Чепезубов.
Сейчас препарат проходит полевые испытания. По мнению экспертов, если испытания пройдут успешно, то в одном препарате объединяться синтетическая и биологическая составляющие, что является крайне сложной задачей. Препарат можно будет использовать для восстановления плодородия почвы после частых химических обработок.
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