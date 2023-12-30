Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Обвиняемый в убийстве арестован до февраля 2024 года Фото:

Обвиняемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа арестован до 29 февраля 2024 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Судом избрана мера пресечения в виде ареста до 29.02.2024», — передает ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что убийца Романа Легойды был трижды судим.

СК установил, что обвиняемый убил Легойды из-за 100 тысяч рублей. Труп мужчины был найден в овраге около дороги.

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Обвиняемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа арестован до 29 февраля 2024 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Судом избрана мера пресечения в виде ареста до 29.02.2024», — передает ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что убийца Романа Легойды был трижды судим. СК установил, что обвиняемый убил Легойды из-за 100 тысяч рублей. Труп мужчины был найден в овраге около дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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