Общество Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали 30 декабря 2023 в 18:43 Размер текста - 17 + Обвиняемый в убийстве арестован до февраля 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвиняемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа арестован до 29 февраля 2024 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Судом избрана мера пресечения в виде ареста до 29.02.2024», — передает ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что убийца Романа Легойды был трижды судим. СК установил, что обвиняемый убил Легойды из-за 100 тысяч рублей. Труп мужчины был найден в овраге около дороги. Обвиняемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа арестован до 29 февраля 2024 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Судом избрана мера пресечения в виде ареста до 29.02.2024», — передает ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что убийца Романа Легойды был трижды судим. СК установил, что обвиняемый убил Легойды из-за 100 тысяч рублей. Труп мужчины был найден в овраге около дороги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям