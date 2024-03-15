Екатеринбургский боец поставил патриотический монумент в Херсонской области. Фото, видео

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Солдат прибыл в Херсонскую область, чтобы отомстить за товарищей Фото:

Участник спецоперации из Екатеринбурга с позывным «Пустыня» поставил патриотический монумент «Урал своих не бросает» в Херсонской области под Геническом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Раньше здесь был памятник, который местные власти под предлогом ремонта демонтировали в 90-х годах. Остался только один постамент, памятника не было. Волей судьбы так получилось, что я в составе своего подразделения начал нести службу в этом квадрате и обратил внимание на объект. Встал вопрос поднять флаг Российской Федерации. Это наша земля, согласно референдуму 2022 года, Херсонская область вошла в состав РФ», — сказал собеседник агентства.

Установить монумент помогли знакомые Пустыни, к которым он обратился будучи на фронте. По его словам, с самого начала он прибыл в Херсонскую область, чтобы отомстить за своих товарищей. «Спасибо моему командованию, что поверили и дали нам шанс дойти сюда», — отметил боец.

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Участник спецоперации из Екатеринбурга с позывным «Пустыня» поставил патриотический монумент «Урал своих не бросает» в Херсонской области под Геническом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Раньше здесь был памятник, который местные власти под предлогом ремонта демонтировали в 90-х годах. Остался только один постамент, памятника не было. Волей судьбы так получилось, что я в составе своего подразделения начал нести службу в этом квадрате и обратил внимание на объект. Встал вопрос поднять флаг Российской Федерации. Это наша земля, согласно референдуму 2022 года, Херсонская область вошла в состав РФ», — сказал собеседник агентства. Установить монумент помогли знакомые Пустыни, к которым он обратился будучи на фронте. По его словам, с самого начала он прибыл в Херсонскую область, чтобы отомстить за своих товарищей. «Спасибо моему командованию, что поверили и дали нам шанс дойти сюда», — отметил боец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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