Екатеринбургский боец поставил патриотический монумент в Херсонской области. Фото, видео

15 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Солдат прибыл в Херсонскую область, чтобы отомстить за товарищей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участник спецоперации из Екатеринбурга с позывным «Пустыня» поставил патриотический монумент «Урал своих не бросает» в Херсонской области под Геническом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Раньше здесь был памятник, который местные власти под предлогом ремонта демонтировали в 90-х годах. Остался только один постамент, памятника не было. Волей судьбы так получилось, что я в составе своего подразделения начал нести службу в этом квадрате и обратил внимание на объект. Встал вопрос поднять флаг Российской Федерации. Это наша земля, согласно референдуму 2022 года, Херсонская область вошла в состав РФ», — сказал собеседник агентства. Установить монумент помогли знакомые Пустыни, к которым он обратился будучи на фронте. По его словам, с самого начала он прибыл в Херсонскую область, чтобы отомстить за своих товарищей. «Спасибо моему командованию, что поверили и дали нам шанс дойти сюда», — отметил боец. Фото: солдат с позывным «Пустыня» Фото: солдат с позывным «Пустыня» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации из Екатеринбурга с позывным «Пустыня» поставил патриотический монумент «Урал своих не бросает» в Херсонской области под Геническом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Раньше здесь был памятник, который местные власти под предлогом ремонта демонтировали в 90-х годах. Остался только один постамент, памятника не было. Волей судьбы так получилось, что я в составе своего подразделения начал нести службу в этом квадрате и обратил внимание на объект. Встал вопрос поднять флаг Российской Федерации. Это наша земля, согласно референдуму 2022 года, Херсонская область вошла в состав РФ», — сказал собеседник агентства. Установить монумент помогли знакомые Пустыни, к которым он обратился будучи на фронте. По его словам, с самого начала он прибыл в Херсонскую область, чтобы отомстить за своих товарищей. «Спасибо моему командованию, что поверили и дали нам шанс дойти сюда», — отметил боец.