Участник спецоперации из Екатеринбурга с позывным «Пустыня» поставил патриотический монумент «Урал своих не бросает» в Херсонской области под Геническом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Раньше здесь был памятник, который местные власти под предлогом ремонта демонтировали в 90-х годах. Остался только один постамент, памятника не было. Волей судьбы так получилось, что я в составе своего подразделения начал нести службу в этом квадрате и обратил внимание на объект. Встал вопрос поднять флаг Российской Федерации. Это наша земля, согласно референдуму 2022 года, Херсонская область вошла в состав РФ», — сказал собеседник агентства.
Установить монумент помогли знакомые Пустыни, к которым он обратился будучи на фронте. По его словам, с самого начала он прибыл в Херсонскую область, чтобы отомстить за своих товарищей. «Спасибо моему командованию, что поверили и дали нам шанс дойти сюда», — отметил боец.
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