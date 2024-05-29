Глава Минпросвещения поставил точку в скандале с раздетой на ЕГЭ школьницей из Воронежа

Глава Минпросвещения: школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ
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В Воронеже школьниц перед ЕГЭ не заставляли раздеваться, заявил глава Минпросвещения
В Воронеже школьниц перед ЕГЭ не заставляли раздеваться, заявил глава Минпросвещения Фото:

В Воронеже перед ЕГЭ школьниц не заставляли раздеваться. После проведения проверки данный факт не подтвердился. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — заявил Кравцов. Его слова передает telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось о том, что Министерство образования Воронежской области проведет проверку местной школы №62 после жалоб учениц на охранников. Школьницы заявляли, что при проверке перед ЕГЭ их заставили поднимать футболки и кофты. Также информацию об инциденте собирались проверить представители прокуратуры и СК. 

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В Воронеже перед ЕГЭ школьниц не заставляли раздеваться. После проведения проверки данный факт не подтвердился. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — заявил Кравцов. Его слова передает telegram-канал Shot. Ранее сообщалось о том, что Министерство образования Воронежской области проведет проверку местной школы №62 после жалоб учениц на охранников. Школьницы заявляли, что при проверке перед ЕГЭ их заставили поднимать футболки и кофты. Также информацию об инциденте собирались проверить представители прокуратуры и СК. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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