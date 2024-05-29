Глава Минпросвещения поставил точку в скандале с раздетой на ЕГЭ школьницей из Воронежа

В Воронеже перед ЕГЭ школьниц не заставляли раздеваться. После проведения проверки данный факт не подтвердился. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — заявил Кравцов. Его слова передает telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось о том, что Министерство образования Воронежской области проведет проверку местной школы №62 после жалоб учениц на охранников. Школьницы заявляли, что при проверке перед ЕГЭ их заставили поднимать футболки и кофты. Также информацию об инциденте собирались проверить представители прокуратуры и СК.
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