В Подмосковье произошел сильный пожар на лодочной станции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, огонь
Причины пожара пока не известны, пишет Shot (архивное фото) Фото:

В Дубне Московской области на лодочной станции БАМ произошло крупное возгорание. Информации о пострадавших пока нет, передает telegram-канал Shot.

«Крупный пожар на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне. Огонь уничтожил много деревянных построек на берегу Иваньковского водохранилища, которое в народе называют „Московским морем“», — передает канал. Уточняется, что о пострадавших и причинах возгорания пока не известно.

URA.RU направило запрос в МЧС по Московской области. Ответ на обращение ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дубне Московской области на лодочной станции БАМ произошло крупное возгорание. Информации о пострадавших пока нет, передает telegram-канал Shot. «Крупный пожар на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне. Огонь уничтожил много деревянных построек на берегу Иваньковского водохранилища, которое в народе называют „Московским морем“», — передает канал. Уточняется, что о пострадавших и причинах возгорания пока не известно. URA.RU направило запрос в МЧС по Московской области. Ответ на обращение ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...