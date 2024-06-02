В Подмосковье произошел сильный пожар на лодочной станции

Причины пожара пока не известны, пишет Shot (архивное фото)
В Дубне Московской области на лодочной станции БАМ произошло крупное возгорание. Информации о пострадавших пока нет, передает telegram-канал Shot.
«Крупный пожар на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне. Огонь уничтожил много деревянных построек на берегу Иваньковского водохранилища, которое в народе называют „Московским морем“», — передает канал. Уточняется, что о пострадавших и причинах возгорания пока не известно.
URA.RU направило запрос в МЧС по Московской области. Ответ на обращение ожидается.
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