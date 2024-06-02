Происшествия Пожары В Подмосковье произошел сильный пожар на лодочной станции 02 июня 2024 в 15:56 Размер текста - 17 + Причины пожара пока не известны, пишет Shot (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Дубне Московской области на лодочной станции БАМ произошло крупное возгорание. Информации о пострадавших пока нет, передает telegram-канал Shot. «Крупный пожар на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне. Огонь уничтожил много деревянных построек на берегу Иваньковского водохранилища, которое в народе называют „Московским морем“», — передает канал. Уточняется, что о пострадавших и причинах возгорания пока не известно. URA.RU направило запрос в МЧС по Московской области. Ответ на обращение ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Дубне Московской области на лодочной станции БАМ произошло крупное возгорание. Информации о пострадавших пока нет, передает telegram-канал Shot. «Крупный пожар на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне. Огонь уничтожил много деревянных построек на берегу Иваньковского водохранилища, которое в народе называют „Московским морем“», — передает канал. Уточняется, что о пострадавших и причинах возгорания пока не известно. URA.RU направило запрос в МЧС по Московской области. Ответ на обращение ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям