11 июня 2024

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

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Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин включил министра обороны России Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности РФ. Это следует из указа, размещенного на портале правовой информации.

«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. — Министра Обороны Российской Федерации», — указано в документе. Указ подписал Путин.

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Президент России Владимир Путин включил министра обороны России Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности РФ. Это следует из указа, размещенного на портале правовой информации. «Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. — Министра Обороны Российской Федерации», — указано в документе. Указ подписал Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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