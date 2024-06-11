Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин включил министра обороны России Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности РФ. Это следует из указа, размещенного на портале правовой информации.
«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. — Министра Обороны Российской Федерации», — указано в документе. Указ подписал Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.