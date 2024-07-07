Курганский боец СВО привез жительницу Донбасса к себе на родину, чтобы жениться. Фото

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Церемония прошла в канун Дня семьи, любви и верности
Церемония прошла в канун Дня семьи, любви и верности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Курганской области привез к себе домой жительницу Донбасса ради женитьбы. Супруги познакомились в зоне конфликта, рассказал глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин.

«Артур и Ксения познакомились в Донбассе и влюбились. Пожениться решили на родине солдата», — написал Владимир Демешкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Молодожены расписались в мокроусовском ЗАГСе. Церемония состоялась перед Днем семьи, любви и верности.

Курганский военнослужащий и девушка из Донбасса создали новую ячейку общества
Курганский военнослужащий и девушка из Донбасса создали новую ячейку общества
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Участник спецоперации из Курганской области привез к себе домой жительницу Донбасса ради женитьбы. Супруги познакомились в зоне конфликта, рассказал глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин. «Артур и Ксения познакомились в Донбассе и влюбились. Пожениться решили на родине солдата», — написал Владимир Демешкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Молодожены расписались в мокроусовском ЗАГСе. Церемония состоялась перед Днем семьи, любви и верности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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