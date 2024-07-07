Церемония прошла в канун Дня семьи, любви и верности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участник спецоперации из Курганской области привез к себе домой жительницу Донбасса ради женитьбы. Супруги познакомились в зоне конфликта, рассказал глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин.
«Артур и Ксения познакомились в Донбассе и влюбились. Пожениться решили на родине солдата», — написал Владимир Демешкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Молодожены расписались в мокроусовском ЗАГСе. Церемония состоялась перед Днем семьи, любви и верности.
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