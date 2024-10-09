В России представят новые нацпроекты

Путин: правительство завершает подготовку новых национальных проектов
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Новые нацпроекты обеспечат технологическую независимость государства, сказал Владимир Путин Фото:

В России завершается работа над новыми национальными проектами. Их разработкой занимается правительство. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в рамках запуска новых объектов в регионах страны.

«Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений», — заявил глава государства в ходе видеоконференции. Ее трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Владимир Путин также отметил, что скоро обсудит каждый нацпроект и его основные параметры. Обсуждение состоится на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.

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В России завершается работа над новыми национальными проектами. Их разработкой занимается правительство. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в рамках запуска новых объектов в регионах страны. «Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений», — заявил глава государства в ходе видеоконференции. Ее трансляция велась на телеканале «Россия 24». Владимир Путин также отметил, что скоро обсудит каждый нацпроект и его основные параметры. Обсуждение состоится на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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