В России представят новые нацпроекты

Путин: правительство завершает подготовку новых национальных проектов

09 октября 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Новые нацпроекты обеспечат технологическую независимость государства, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России завершается работа над новыми национальными проектами. Их разработкой занимается правительство. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в рамках запуска новых объектов в регионах страны. «Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений», — заявил глава государства в ходе видеоконференции. Ее трансляция велась на телеканале «Россия 24». Владимир Путин также отметил, что скоро обсудит каждый нацпроект и его основные параметры. Обсуждение состоится на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России завершается работа над новыми национальными проектами. Их разработкой занимается правительство. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в рамках запуска новых объектов в регионах страны. «Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений», — заявил глава государства в ходе видеоконференции. Ее трансляция велась на телеканале «Россия 24». Владимир Путин также отметил, что скоро обсудит каждый нацпроект и его основные параметры. Обсуждение состоится на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.