Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло

The Times of Israel: около 70 человек пострадали при ударе БПЛА «Хезболлы»
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От удара беспилотника пострадали 67 человек Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В Израиле 67 человек пострадали от удара беспилотника ливанской группировки «Хезболла». Четыре человека находятся в критическом состоянии, пишут израильские журналисты.

«Число раненых из-за атаки беспилотника в районе Биньямина возросло до 67. Четыре человека находятся в критическом состоянии, пять — в тяжелом, 14 — в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие ранения», — пишет The Times of Israel.

Ранее беспилотник «Хезболлы» атаковал район Биньямина в Израиле, в результате чего пострадали 40 человек. Войска израильской армии 1 октября начали наземную операцию на территории Ливана. Позже Израиль начал наносить новые удары по Бейруту.

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В Израиле 67 человек пострадали от удара беспилотника ливанской группировки «Хезболла». Четыре человека находятся в критическом состоянии, пишут израильские журналисты. «Число раненых из-за атаки беспилотника в районе Биньямина возросло до 67. Четыре человека находятся в критическом состоянии, пять — в тяжелом, 14 — в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие ранения», — пишет The Times of Israel. Ранее беспилотник «Хезболлы» атаковал район Биньямина в Израиле, в результате чего пострадали 40 человек. Войска израильской армии 1 октября начали наземную операцию на территории Ливана. Позже Израиль начал наносить новые удары по Бейруту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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