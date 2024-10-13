Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло

В Израиле 67 человек пострадали от удара беспилотника ливанской группировки «Хезболла». Четыре человека находятся в критическом состоянии, пишут израильские журналисты.
«Число раненых из-за атаки беспилотника в районе Биньямина возросло до 67. Четыре человека находятся в критическом состоянии, пять — в тяжелом, 14 — в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие ранения», — пишет The Times of Israel.
Ранее беспилотник «Хезболлы» атаковал район Биньямина в Израиле, в результате чего пострадали 40 человек. Войска израильской армии 1 октября начали наземную операцию на территории Ливана. Позже Израиль начал наносить новые удары по Бейруту.
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В Израиле 67 человек пострадали от удара беспилотника ливанской группировки «Хезболла». Четыре человека находятся в критическом состоянии, пишут израильские журналисты. «Число раненых из-за атаки беспилотника в районе Биньямина возросло до 67. Четыре человека находятся в критическом состоянии, пять — в тяжелом, 14 — в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие ранения», — пишет The Times of Israel. Ранее беспилотник «Хезболлы» атаковал район Биньямина в Израиле, в результате чего пострадали 40 человек. Войска израильской армии 1 октября начали наземную операцию на территории Ливана. Позже Израиль начал наносить новые удары по Бейруту.