В Петербурге 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны не получила пенсию

В Петербурге 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Серафима Ивановна, не получила пенсию за февраль на счет, который исчез. Об этом сообщила дочь пенсионерки.
«Ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла не может получить положенную ей пенсию за февраль — номинальный счёт, куда приходят выплаты, просто исчез», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на официального опекуна и дочь Серафимы Ивановны Веру. На счёте ветерана накопилось около 100 тысяч рублей, которые поступали из социальных выплат, пенсии и отчислений от родных. Эти деньги жизненно важны для пенсионерки, которая страдает от множества заболеваний: последствий инсульта, гипертонии, катаракты, глаукомы и артроза суставов.
Сотрудники банка предложили открыть новый счёт, чтобы пенсия за март могла поступить туда, но как вернуть деньги за февраль — никто подсказать не смог. Вера уже обращалась за помощью в администрацию Калининского района, где прописана её мама, и даже писала губернатору, но пока что проблема остаётся нерешённой.
Серафима Ивановна в годы войны работала в тылу в Псковской области, собирая продукты для солдат. Позже она вышла замуж за участника партизанского движения на Ленинградском фронте.
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