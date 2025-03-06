06 марта 2025

В Петербурге 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны не получила пенсию

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Серафима Ивановна в годы войны работала в тылу в Псковской области
Серафима Ивановна в годы войны работала в тылу в Псковской области Фото:

В Петербурге 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Серафима Ивановна, не получила пенсию за февраль на счет, который исчез. Об этом сообщила дочь пенсионерки.

«Ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла не может получить положенную ей пенсию за февраль — номинальный счёт, куда приходят выплаты, просто исчез», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на официального опекуна и дочь Серафимы Ивановны Веру. На счёте ветерана накопилось около 100 тысяч рублей, которые поступали из социальных выплат, пенсии и отчислений от родных. Эти деньги жизненно важны для пенсионерки, которая страдает от множества заболеваний: последствий инсульта, гипертонии, катаракты, глаукомы и артроза суставов.

Сотрудники банка предложили открыть новый счёт, чтобы пенсия за март могла поступить туда, но как вернуть деньги за февраль — никто подсказать не смог. Вера уже обращалась за помощью в администрацию Калининского района, где прописана её мама, и даже писала губернатору, но пока что проблема остаётся нерешённой.

Серафима Ивановна в годы войны работала в тылу в Псковской области, собирая продукты для солдат. Позже она вышла замуж за участника партизанского движения на Ленинградском фронте.

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В Петербурге 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Серафима Ивановна, не получила пенсию за февраль на счет, который исчез. Об этом сообщила дочь пенсионерки. «Ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла не может получить положенную ей пенсию за февраль — номинальный счёт, куда приходят выплаты, просто исчез», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на официального опекуна и дочь Серафимы Ивановны Веру. На счёте ветерана накопилось около 100 тысяч рублей, которые поступали из социальных выплат, пенсии и отчислений от родных. Эти деньги жизненно важны для пенсионерки, которая страдает от множества заболеваний: последствий инсульта, гипертонии, катаракты, глаукомы и артроза суставов. Сотрудники банка предложили открыть новый счёт, чтобы пенсия за март могла поступить туда, но как вернуть деньги за февраль — никто подсказать не смог. Вера уже обращалась за помощью в администрацию Калининского района, где прописана её мама, и даже писала губернатору, но пока что проблема остаётся нерешённой. Серафима Ивановна в годы войны работала в тылу в Псковской области, собирая продукты для солдат. Позже она вышла замуж за участника партизанского движения на Ленинградском фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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