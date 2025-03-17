Эксперт объяснил, кто виноват в росте цен на кофе

Цены на кофе в России рекордно выросли из-за мировой популярности напитка, высокого спроса на не обжаренное сырье и плохого урожая в 2024 году. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
«Одна из причин — низкий урожай кофе в Бразилии и Вьетнаме в 2024 году. Эти страны обеспечивают 60% кофе всего мирового рынка, выращивая арабику и робусту. В предыдущие годы, когда случался неурожай дорогостоящей арабики, покупатели начинали компенсировать нехватку более дешевой робустой. В 2024 году цены на мировом рынке кратно выросли на оба вида кофе. Такого никогда не было», — пояснил эксперт.
По словам эксперта, полтора года назад арабика на бирже торговалась по 150 центов за фунт, то недавнее пиковое значение дошло до 420 центов за фунт — рост в 2,5 раза. Робуста за полтора года выросла с 2 тысяч долларов до 5,5 тысячи долларов за тонну, то есть почти в три раза.
По словам Рамаза Чантурия, рост биржевых цен поддерживает небывало высокий мировой спрос на кофе в Китае, Индии, Филиппинах, Индонезии, Малайзии. Кроме того, напиток стал популярен среди молодежи. Тренд на лайфстайл поддерживает модный контент в соцсетях. И на фоне такого запроса общества потеря урожая в Бразилии из-за засухи имела критические последствия.
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