19 марта 2025

В Ленобласти рабочего намотало на станок на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и травматический шок
Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и травматический шок Фото:

В Ленобласти на предприятии во время работы на станке одежда рабочего намоталась на заготовку, что привело к его тяжелым травмам. Об этом сообщило СУ СК России по Ленобласти.

«19 марта 2025 года в результате нарушения сотрудниками коммерческой организации, расположенной в Волховском районе Ленобласти, правил безопасности при проведении иных работ в механическом цеху на токарно-винторезном станке, одежда 71-летнего работника организации была намотана на вставленную в патрон токарного станка заготовку», — пишет СУ СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и травматический шок, что потребовало немедленной госпитализации и оказания квалифицированной медицинской помощи.

Следственные органы активно работают над установлением всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении иных работ.

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В Ленобласти на предприятии во время работы на станке одежда рабочего намоталась на заготовку, что привело к его тяжелым травмам. Об этом сообщило СУ СК России по Ленобласти. «19 марта 2025 года в результате нарушения сотрудниками коммерческой организации, расположенной в Волховском районе Ленобласти, правил безопасности при проведении иных работ в механическом цеху на токарно-винторезном станке, одежда 71-летнего работника организации была намотана на вставленную в патрон токарного станка заготовку», — пишет СУ СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и травматический шок, что потребовало немедленной госпитализации и оказания квалифицированной медицинской помощи. Следственные органы активно работают над установлением всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении иных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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