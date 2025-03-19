В Ленобласти рабочего намотало на станок на производстве

В Ленобласти на предприятии во время работы на станке одежда рабочего намоталась на заготовку, что привело к его тяжелым травмам. Об этом сообщило СУ СК России по Ленобласти.
«19 марта 2025 года в результате нарушения сотрудниками коммерческой организации, расположенной в Волховском районе Ленобласти, правил безопасности при проведении иных работ в механическом цеху на токарно-винторезном станке, одежда 71-летнего работника организации была намотана на вставленную в патрон токарного станка заготовку», — пишет СУ СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и травматический шок, что потребовало немедленной госпитализации и оказания квалифицированной медицинской помощи.
Следственные органы активно работают над установлением всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении иных работ.
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