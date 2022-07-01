Для свердловчан с хроническими болезнями нашли защиту от COVID-19

Коронавирус для них особенно опасен

01 июля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Свердловской области привито от коронавируса около 77% пациентов из группы риска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области (сейчас всего 100 зараженных в сутки против 800 в пиковые периоды), COVID-19 по-прежнему опасен, предупреждают врачи. Прежде всего это касается людей с хроническими заболеваниями. Для них коронавирус представляет серьезную угрозу. О том, как людям из группы риска защитить себя, URA.RU рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального министерства здравоохранения Марина Холманских. — Чем опасен штамм «Стелс-омикрон», в том числе для людей из группы риска? — Штамм «Стелс-омикрон», занимающий сейчас доминирующие позиции, отличается от других штаммов, которые циркулировали в 2020—2021 годах, большей заразностью. Отличительной чертой этого варианта вируса является способность оставаться «незамеченным» для ряда ПЦР-тестов. Обычно заболевание протекает в легкой форме. Однако у пациентов с иммунодефицитом, которые более восприимчивы к любым инфекционным заболеваниям, штамм может вызвать тяжелое течение заболевания с развитием осложнений: пневмонии, тромбозов и эмболий. Сейчас в Свердловской области циркулирует «Стелс-омикрон» Фото: Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS; Public domain — Кто такие люди с иммунодефицитом? — Есть понятия «первичный иммунодефицит» и «вторичный иммунодефицит». В первом случае люди изначально рождаются с дефектами в иммунной системе. Это врожденное нарушение работы одного или нескольких звеньев иммунной системы, которое предрасполагает к развитию частых, затяжных, тяжело поддающихся лечению инфекционных заболеваний. Первичный иммунодефицит выявляется еще в детстве, такие пациенты стоят на диспансерном учете у врача аллерголога-иммунолога и получают препараты, содержащие готовые антитела для защиты от инфекционных заболеваний. Более распространенными являются вторичные иммунодефицитные состояния, возникающие в результате заболеваний, например, ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний. Также в группе риска пациенты с ревматическими заболеваниями, они принимают препараты, угнетающие иммунную систему; пациенты с хроническими заболеваниями почек, которым проводят гемодиализ — у них во время этой процедуры может «теряться» часть защитных антител. В группу риска входят и пациенты с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, эндокринными заболеваниями, в частности, с сахарным диабетом. У этой группы лиц коронавирусная инфекция может протекать тяжелее, чем у людей без сопутствующей патологии, зачастую приводить к декомпенсации хронических заболеваний и смерти. — Много ли свердловчан из группы риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции не защищены от коронавируса с помощью вакцинации? С новым препаратом для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции — «Эвушелд» — в Свердловской области начали работать более месяца назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — В Свердловской области привито около 77% пациентов из группы риска. 23% не защищены от коронавирусной инфекции: у кого-то из них есть противопоказания к проведению вакцинации, или они просто сами отказались от прививки. — Как такие пациенты могут себя защитить? — Существует несколько путей. Первый — неспецифическая профилактика: ношение масок, избегание общественных мест, соблюдение дистанции, частое мытье рук. Но этот механизм не может на 100% предупредить заражение и развитие заболевания, учитывая высокую контагиозность вируса. Второй механизм — специфическая профилактика с использованием вакцин. Это самый доступный способ. Если от болезней есть прививка, то она должна быть сделана, чтобы инфекция была управляемой. В настоящее время в арсенале медиков появился препарат для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции — «Эвушелд». Препарат является комбинацией двух моноклональных антител. Это не вакцина, это готовые антитела, которые воздействуют именно на коронавирус (блокируют шипики коронавируса и препятствуют его прикреплению к клеткам-мишеням организма человека) и обеспечивают длительную защиту для пациентов. Мы начали с ним работать более месяца назад. Препарат достаточно хорошо переносится, применяется как в амбулаторных условиях, так и в стационарах. Он начинает действовать после введения в течение двух-трех часов, продолжительность эффекта составляет не менее полугода. — Как можно получить препарат? У пациентов с иммунодефицитом «Стелс-омикрон» может вызвать тяжелое течение заболевания с развитием осложнений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Для этого есть несколько условий. Во-первых, есть определенный круг пациентов, которым показан препарат. К ним относятся пациенты с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, с хроническими заболеваниями, пациенты после трансплантации органов, пациенты с первичным иммунодефицитом и получающие иммуносупрессивную терапию, а также те, у кого была аллергическая реакция на вакцину. Во-вторых, для получения необходимо обратиться к врачу, который может назначить препарат. Итоговое решение принимает врачебная комиссия. Препарат есть и в специализированных медицинских учреждениях, например, в онкологическом диспансере, и в городских больницах. — Если говорить о постковидном синдроме, то у пациентов с иммунодефицитом он проходит тяжелее? — Основные симптомы постковидного синдрома: слабость, повышенная утомляемость, одышка, нарушения обоняния и вкуса, раздражительность, расстройства пищеварения. У многих пациентов отмечаются нарушения так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности), снижается активность иммунитета. Продолжительность постковидного синдрома может составлять до полугода и более. Можно полагать, что у пациентов с иммунодефицитом постковидный синдром может протекать тяжелее. — Возможно ли полное восстановление таких пациентов? — Все зависит от степени повреждений органов и систем организма человека. Если человек после перенесенного COVID-19 отмечает у себя те или иные симптомы, которых не было раньше, то ему обязательно нужно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Всем переболевшим COVID-19 проводится диспансерное наблюдение с проведением лабораторных и инструментальных исследований. В зависимости от результатов назначают лечение. Также таким пациентам рекомендована реабилитация. Она проводится в течение первых трех недель после выписки из стационара или после амбулаторного этапа лечения.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области (сейчас всего 100 зараженных в сутки против 800 в пиковые периоды), COVID-19 по-прежнему опасен, предупреждают врачи. Прежде всего это касается людей с хроническими заболеваниями. Для них коронавирус представляет серьезную угрозу. О том, как людям из группы риска защитить себя, URA.RU рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального министерства здравоохранения Марина Холманских. — Чем опасен штамм «Стелс-омикрон», в том числе для людей из группы риска? — Штамм «Стелс-омикрон», занимающий сейчас доминирующие позиции, отличается от других штаммов, которые циркулировали в 2020—2021 годах, большей заразностью. Отличительной чертой этого варианта вируса является способность оставаться «незамеченным» для ряда ПЦР-тестов. Обычно заболевание протекает в легкой форме. Однако у пациентов с иммунодефицитом, которые более восприимчивы к любым инфекционным заболеваниям, штамм может вызвать тяжелое течение заболевания с развитием осложнений: пневмонии, тромбозов и эмболий. — Кто такие люди с иммунодефицитом? — Есть понятия «первичный иммунодефицит» и «вторичный иммунодефицит». В первом случае люди изначально рождаются с дефектами в иммунной системе. Это врожденное нарушение работы одного или нескольких звеньев иммунной системы, которое предрасполагает к развитию частых, затяжных, тяжело поддающихся лечению инфекционных заболеваний. Первичный иммунодефицит выявляется еще в детстве, такие пациенты стоят на диспансерном учете у врача аллерголога-иммунолога и получают препараты, содержащие готовые антитела для защиты от инфекционных заболеваний. Более распространенными являются вторичные иммунодефицитные состояния, возникающие в результате заболеваний, например, ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний. Также в группе риска пациенты с ревматическими заболеваниями, они принимают препараты, угнетающие иммунную систему; пациенты с хроническими заболеваниями почек, которым проводят гемодиализ — у них во время этой процедуры может «теряться» часть защитных антител. В группу риска входят и пациенты с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, эндокринными заболеваниями, в частности, с сахарным диабетом. У этой группы лиц коронавирусная инфекция может протекать тяжелее, чем у людей без сопутствующей патологии, зачастую приводить к декомпенсации хронических заболеваний и смерти. — Много ли свердловчан из группы риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции не защищены от коронавируса с помощью вакцинации? — В Свердловской области привито около 77% пациентов из группы риска. 23% не защищены от коронавирусной инфекции: у кого-то из них есть противопоказания к проведению вакцинации, или они просто сами отказались от прививки. — Как такие пациенты могут себя защитить? — Существует несколько путей. Первый — неспецифическая профилактика: ношение масок, избегание общественных мест, соблюдение дистанции, частое мытье рук. Но этот механизм не может на 100% предупредить заражение и развитие заболевания, учитывая высокую контагиозность вируса. Второй механизм — специфическая профилактика с использованием вакцин. Это самый доступный способ. Если от болезней есть прививка, то она должна быть сделана, чтобы инфекция была управляемой. В настоящее время в арсенале медиков появился препарат для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции — «Эвушелд». Препарат является комбинацией двух моноклональных антител. Это не вакцина, это готовые антитела, которые воздействуют именно на коронавирус (блокируют шипики коронавируса и препятствуют его прикреплению к клеткам-мишеням организма человека) и обеспечивают длительную защиту для пациентов. Мы начали с ним работать более месяца назад. Препарат достаточно хорошо переносится, применяется как в амбулаторных условиях, так и в стационарах. Он начинает действовать после введения в течение двух-трех часов, продолжительность эффекта составляет не менее полугода. — Как можно получить препарат? — Для этого есть несколько условий. Во-первых, есть определенный круг пациентов, которым показан препарат. К ним относятся пациенты с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, с хроническими заболеваниями, пациенты после трансплантации органов, пациенты с первичным иммунодефицитом и получающие иммуносупрессивную терапию, а также те, у кого была аллергическая реакция на вакцину. Во-вторых, для получения необходимо обратиться к врачу, который может назначить препарат. Итоговое решение принимает врачебная комиссия. Препарат есть и в специализированных медицинских учреждениях, например, в онкологическом диспансере, и в городских больницах. — Если говорить о постковидном синдроме, то у пациентов с иммунодефицитом он проходит тяжелее? — Основные симптомы постковидного синдрома: слабость, повышенная утомляемость, одышка, нарушения обоняния и вкуса, раздражительность, расстройства пищеварения. У многих пациентов отмечаются нарушения так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности), снижается активность иммунитета. Продолжительность постковидного синдрома может составлять до полугода и более. Можно полагать, что у пациентов с иммунодефицитом постковидный синдром может протекать тяжелее. — Возможно ли полное восстановление таких пациентов? — Все зависит от степени повреждений органов и систем организма человека. Если человек после перенесенного COVID-19 отмечает у себя те или иные симптомы, которых не было раньше, то ему обязательно нужно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Всем переболевшим COVID-19 проводится диспансерное наблюдение с проведением лабораторных и инструментальных исследований. В зависимости от результатов назначают лечение. Также таким пациентам рекомендована реабилитация. Она проводится в течение первых трех недель после выписки из стационара или после амбулаторного этапа лечения.