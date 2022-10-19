Власти обсуждают план спасения золотодобывающей отрасли

Правительство и ЦБ пока не пришли к единому мнению

19 октября 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Золотодобывающие предприятия РФ в опасности из-за падения цен на драгметаллы и крепкого рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Лоббисты золотодобывающих предприятий активизировали диалог с властями на фоне затяжного падения цен на драгметаллы и укрепления рубля. Если правительство и ЦБ не разработают план помощи отрасли, то к концу года большинству компаний придется работать в убыток, рассказал URA.RU глава Союз золотопромышленников России Сергей Кашуба. Вопрос активно обсуждается на уровне министерств и парламента, однако решение будет принять непросто из-за отсутствия единства во мнениях, говорят эксперты. Союз золотопромышленников России обсуждает меры поддержки отрасли с правительством, Центробанком и Советом Федерации, рассказал URA.RU председатель Союза Сергей Кашуба. По его словам, добывающие предприятия испытывают трудности из-за падения цен на золото и роста себестоимости производства, но готовы продолжать работу. «Мы ищем пути решения проблем, не сидим на месте, это для нас не первый кризис. Что касается наших обращений к властям, то я как лоббист обязан при оценке ситуации добавлять мрака и ужаса, иначе помощи не дождешься. Мы чувствуем поддержку со стороны Совфеда, сенаторы задают вопросы правительству о положении в отрасли», — сказал Кашуба. Ювелирная промышленность обеспечивает основной спрос на золото внутри России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С марта 2022 года, когда цены кратковременно пробили уровень в 2000 долларов за унцию (28,35 грамма), золото неуклонно дешевеет, причем для отечественных золотопромышленников ситуация усугубляется укреплением рубля. Осенью золото подешевело почти на 20% до отметки примерно 1650 долларов, но в рублях падение оказалось драматическим — с более чем 7700 рублей за грамм до 2900-3400 рублей. Как сообщил Кашуба, это на границе или даже ниже себестоимости производства. «После роста инфляции [весной 2022 года] себестоимость производства составляет от 3000 до 3600 за грамм. Сейчас у нас ряд предприятий работают на грани рентабельности. Если политика укрепленного рубля будет продолжаться, то к концу года к нулевой или отрицательной рентабельности придет большая часть компаний. Мы были бы рады, если бы ЦБ вернулся к полномасштабной закупке всего оставшегося на внутреннем рынке золота», — заявил глава Союза на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации 18 октября. Центробанк активно покупал золото в госрезервы в 2014—2019 годах, прекратил закупку с 1 апреля 2020 года, затем возобновил на несколько недель весной 2022 года «для стабилизации рынка» и пока возвращаться к этой практике не намерен. Об этом 18 октября на совещании Совфеде заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, курирующий в Центробанке денежно-кредитную политику. «С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно в силу того, что создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», — аргументировал он. По словам Заботкина, скупка золота Центробанком равносильна дополнительной эмиссии рубля, что в текущих условиях может разогнать инфляцию. Кроме того, «целевая поддержка отдельных секторов экономики не входит в мандат Банка России», подчеркнул представитель ЦБ. Центробанк отказывается скупать золото только ради поддержки производителей драгметаллов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помимо Центробанка, скупать золото у производителей в пользу государства вправе Минфин, однако лишних денег в казне немного — дефицит бюджета РФ в 2022 году прогнозируется на уровне 1,3 триллиона рублей. В ведомстве «разделяют опасения» представителей отрасли и израсходует все заложенные в бюджет на этот год деньги на закупку драгметаллов — 44 миллиарда рублей, пообещала глава департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов министерства Юлия Гончаренко. В 2023 году на закупку драгметаллов Минфин запланировал потратить «порядка 50 миллиардов рублей», поскольку существуют «бюджетные ограничения», добавила она на совещании в Совфеде. По текущим ценам это эквивалентно 15-16 тоннам золота, каждый год в РФ производится около 300 тонн, а ЦБ в 2019 году скупал по двадцать тонн ежемесячно. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU. Золотодобывающие компании стали испытывать трудности и просить власти о помощи после прекращения продажи золота на биржах недружественных стран после решения Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) лишить в марте шесть российских аффинажных заводов статуса «надежного поставщика» («Good Delivery»), напомнила Гончаренко. Одновременно правительство отменило налог НДС на продажу золота в слитках для населения, ненадолго подняв тем самым спрос на золото внутри страны, однако принципиально проблемы падения доходов отрасли это не решило. После того как инвесторы в золото увидели падение цен, их энтузиазм и вовсе иссяк. «В моменте люди покупали слитки по 10 тысяч рублей за грамм золота, а затем цена опустилась до 3,5 тысячи рублей. Это повлияло на спрос, граждане почувствовали, что их обманули», — заметила представитель Минфина. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вступилась за золотопроизводителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из материалов ЦБ следует, что летом по несколько тонн золота ежемесячно закупали российские банки, но их отчетность, позволяющая оценить запасы драгметаллов в конкретных банках, перестала публиковаться на сайте регулятора. В сентябре проблему сбыта у золотопроизводителей подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Серьезно рассмотреть возможность увеличения закупок драгоценных металлов» она предложила правительству. «Во-первых, подержать наших производителей, во-вторых, это, конечно же, лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то за рубежом на каких-то счетах», — заявила она в рамках «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Министр тогда согласился рассмотреть вопрос, но подчеркнул, что делать это надо совместно с Центробанком. В Минэке запрос URA.RU комментировать не стали, однако сам Решетников предлагал решать проблему переориентацией поставок в дружественные страны. «Надо договариваться со странами-потребителями, с Юго-Восточной Азией, с Китаем, с Индией, с арабскими странами, те, кто потребляет нашу продукцию, и выстраивать эту схему», — ответил он на вопрос Матвиенко, признав, что «это большой вызов, который мы до конца не осознали». Пресс-служба Минпромторга также не ответила на запрос URA.RU. В Минфине готовы скупать золото, но только в пределах заложенных в бюджете сумм Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Закупка золота в золотовалютные резервы (ЗВР) — право, а не обязанность Центробанка, поэтому попытки предъявлять ему претензии безосновательны, считает финансист, бывший пресс-секретарь ЦБ Михаил Беляев. «Не все понимаю, зачем центробанки мира покупают золото. Оно выступает и как обычный товар, у которого есть себестоимость и спрос со стороны промышленности, и как валютная ценность, пригодная для накопления в госрезервах. ЦБ используют золото как инструмент в рамках своей политики наполнения ЗВР, исходя из экономической ситуации они золото закупают, продают или берут паузу. Обязанности скупать все произведенное в России золото у ЦБ не было и нет. Если правительство считает важным поддержать отрасль, оно само должно принимать меры», — пояснил эксперт. Однако заявление Заботкина о возможном разгоне инфляции в России из-за покупки золота Центробанком обескураживает, отметил Беляев. «На мой взгляд это никак не соответствует действительности. Если ЦБ решает покупать золото в ЗВР, то обменивает рубли на реальный, имеющий ценность товар, инфляция тут не при чем. Отсюда и вопросы к аргументации ЦБ, в том числе от сенаторов. Но, повторюсь, поддерживать золотопроизводителей — не задача Центробанка, и потому обвинять его в том, что он не скупает золото, нельзя. ЦБ не обязан так делать, это просто не по адресу претензии. И Минфин тоже сам по себе делать это не обязан, если только он не выполняет указания правительства. Вопросами поддержки промышленности должны заниматься другие ведомства», — подчеркнул эксперт. Статья по теме Минфин РФ запустил дискуссию о реформе мирового рынка золота Проблемы со сбытом золота у российских предприятий вызваны понятными причинами — санкциями и низкими ценами на золото, однако во власти пока нет готового решения, как спасти отрасль от намечающего банкротства, сказал в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Допускать банкротства золотодобывающих предприятий правительству, конечно, не следует, это важная отрасль экономики, но в какой именно форме ей сейчас нужно оказать поддержку, пока непонятно. Нужно ли государству еще больше золота в резервах — вопрос открытый, ответа на него тоже нет. Вполне возможно, что имеет смысл поддержать отрасль другими методами. На мой взгляд, следует продолжить обсуждение этой темы и найти подходящее решение, хотя это будет непросто», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лоббисты золотодобывающих предприятий активизировали диалог с властями на фоне затяжного падения цен на драгметаллы и укрепления рубля. Если правительство и ЦБ не разработают план помощи отрасли, то к концу года большинству компаний придется работать в убыток, рассказал URA.RU глава Союз золотопромышленников России Сергей Кашуба. Вопрос активно обсуждается на уровне министерств и парламента, однако решение будет принять непросто из-за отсутствия единства во мнениях, говорят эксперты. Союз золотопромышленников России обсуждает меры поддержки отрасли с правительством, Центробанком и Советом Федерации, рассказал URA.RU председатель Союза Сергей Кашуба. По его словам, добывающие предприятия испытывают трудности из-за падения цен на золото и роста себестоимости производства, но готовы продолжать работу. «Мы ищем пути решения проблем, не сидим на месте, это для нас не первый кризис. Что касается наших обращений к властям, то я как лоббист обязан при оценке ситуации добавлять мрака и ужаса, иначе помощи не дождешься. Мы чувствуем поддержку со стороны Совфеда, сенаторы задают вопросы правительству о положении в отрасли», — сказал Кашуба. С марта 2022 года, когда цены кратковременно пробили уровень в 2000 долларов за унцию (28,35 грамма), золото неуклонно дешевеет, причем для отечественных золотопромышленников ситуация усугубляется укреплением рубля. Осенью золото подешевело почти на 20% до отметки примерно 1650 долларов, но в рублях падение оказалось драматическим — с более чем 7700 рублей за грамм до 2900-3400 рублей. Как сообщил Кашуба, это на границе или даже ниже себестоимости производства. «После роста инфляции [весной 2022 года] себестоимость производства составляет от 3000 до 3600 за грамм. Сейчас у нас ряд предприятий работают на грани рентабельности. Если политика укрепленного рубля будет продолжаться, то к концу года к нулевой или отрицательной рентабельности придет большая часть компаний. Центробанк активно покупал золото в госрезервы в 2014—2019 годах, прекратил закупку с 1 апреля 2020 года, затем возобновил на несколько недель весной 2022 года «для стабилизации рынка» и пока возвращаться к этой практике не намерен. Об этом 18 октября на совещании Совфеде заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, курирующий в Центробанке денежно-кредитную политику. «С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно в силу того, что создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», — аргументировал он. По словам Заботкина, скупка золота Центробанком равносильна дополнительной эмиссии рубля, что в текущих условиях может разогнать инфляцию. Кроме того, «целевая поддержка отдельных секторов экономики не входит в мандат Банка России», подчеркнул представитель ЦБ. Помимо Центробанка, скупать золото у производителей в пользу государства вправе Минфин, однако лишних денег в казне немного — дефицит бюджета РФ в 2022 году прогнозируется на уровне 1,3 триллиона рублей. В ведомстве «разделяют опасения» представителей отрасли и израсходует все заложенные в бюджет на этот год деньги на закупку драгметаллов — 44 миллиарда рублей, пообещала глава департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов министерства Юлия Гончаренко. В 2023 году на закупку драгметаллов Минфин запланировал потратить «порядка 50 миллиардов рублей», поскольку существуют «бюджетные ограничения», добавила она на совещании в Совфеде. По текущим ценам это эквивалентно 15-16 тоннам золота, каждый год в РФ производится около 300 тонн, а ЦБ в 2019 году скупал по двадцать тонн ежемесячно. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU. Золотодобывающие компании стали испытывать трудности и просить власти о помощи после прекращения продажи золота на биржах недружественных стран после решения Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) лишить в марте шесть российских аффинажных заводов статуса «надежного поставщика» («Good Delivery»), напомнила Гончаренко. Одновременно правительство отменило налог НДС на продажу золота в слитках для населения, ненадолго подняв тем самым спрос на золото внутри страны, однако принципиально проблемы падения доходов отрасли это не решило. После того как инвесторы в золото увидели падение цен, их энтузиазм и вовсе иссяк. «В моменте люди покупали слитки по 10 тысяч рублей за грамм золота, а затем цена опустилась до 3,5 тысячи рублей. Это повлияло на спрос, граждане почувствовали, что их обманули», — заметила представитель Минфина. Из материалов ЦБ следует, что летом по несколько тонн золота ежемесячно закупали российские банки, но их отчетность, позволяющая оценить запасы драгметаллов в конкретных банках, перестала публиковаться на сайте регулятора. В сентябре проблему сбыта у золотопроизводителей подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Серьезно рассмотреть возможность увеличения закупок драгоценных металлов» она предложила правительству. «Во-первых, подержать наших производителей, во-вторых, это, конечно же, лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то за рубежом на каких-то счетах», — заявила она в рамках «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Министр тогда согласился рассмотреть вопрос, но подчеркнул, что делать это надо совместно с Центробанком. В Минэке запрос URA.RU комментировать не стали, однако сам Решетников предлагал решать проблему переориентацией поставок в дружественные страны. «Надо договариваться со странами-потребителями, с Юго-Восточной Азией, с Китаем, с Индией, с арабскими странами, те, кто потребляет нашу продукцию, и выстраивать эту схему», — ответил он на вопрос Матвиенко, признав, что «это большой вызов, который мы до конца не осознали». Пресс-служба Минпромторга также не ответила на запрос URA.RU. Закупка золота в золотовалютные резервы (ЗВР) — право, а не обязанность Центробанка, поэтому попытки предъявлять ему претензии безосновательны, считает финансист, бывший пресс-секретарь ЦБ Михаил Беляев. «Не все понимаю, зачем центробанки мира покупают золото. Оно выступает и как обычный товар, у которого есть себестоимость и спрос со стороны промышленности, и как валютная ценность, пригодная для накопления в госрезервах. ЦБ используют золото как инструмент в рамках своей политики наполнения ЗВР, исходя из экономической ситуации они золото закупают, продают или берут паузу. Однако заявление Заботкина о возможном разгоне инфляции в России из-за покупки золота Центробанком обескураживает, отметил Беляев. «На мой взгляд это никак не соответствует действительности. Если ЦБ решает покупать золото в ЗВР, то обменивает рубли на реальный, имеющий ценность товар, инфляция тут не при чем. Отсюда и вопросы к аргументации ЦБ, в том числе от сенаторов. Но, повторюсь, поддерживать золотопроизводителей — не задача Центробанка, и потому обвинять его в том, что он не скупает золото, нельзя. ЦБ не обязан так делать, это просто не по адресу претензии. И Минфин тоже сам по себе делать это не обязан, если только он не выполняет указания правительства. Вопросами поддержки промышленности должны заниматься другие ведомства», — подчеркнул эксперт. Проблемы со сбытом золота у российских предприятий вызваны понятными причинами — санкциями и низкими ценами на золото, однако во власти пока нет готового решения, как спасти отрасль от намечающего банкротства, сказал в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Допускать банкротства золотодобывающих предприятий правительству, конечно, не следует, это важная отрасль экономики, но в какой именно форме ей сейчас нужно оказать поддержку, пока непонятно. Нужно ли государству еще больше золота в резервах — вопрос открытый, ответа на него тоже нет. Вполне возможно, что имеет смысл поддержать отрасль другими методами. На мой взгляд, следует продолжить обсуждение этой темы и найти подходящее решение, хотя это будет непросто», — заключил он.