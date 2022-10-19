Власти обсуждают план спасения золотодобывающей отрасли

Лоббисты золотодобывающих предприятий активизировали диалог с властями на фоне затяжного падения цен на драгметаллы и укрепления рубля. Если правительство и ЦБ не разработают план помощи отрасли, то к концу года большинству компаний придется работать в убыток, рассказал URA.RU глава Союз золотопромышленников России Сергей Кашуба. Вопрос активно обсуждается на уровне министерств и парламента, однако решение будет принять непросто из-за отсутствия единства во мнениях, говорят эксперты.
Союз золотопромышленников России обсуждает меры поддержки отрасли с правительством, Центробанком и Советом Федерации, рассказал URA.RU председатель Союза Сергей Кашуба. По его словам, добывающие предприятия испытывают трудности из-за падения цен на золото и роста себестоимости производства, но готовы продолжать работу. «Мы ищем пути решения проблем, не сидим на месте, это для нас не первый кризис. Что касается наших обращений к властям, то я как лоббист обязан при оценке ситуации добавлять мрака и ужаса, иначе помощи не дождешься. Мы чувствуем поддержку со стороны Совфеда, сенаторы задают вопросы правительству о положении в отрасли», — сказал Кашуба.
Ювелирная промышленность обеспечивает основной спрос на золото внутри России
С марта 2022 года, когда цены кратковременно пробили уровень в 2000 долларов за унцию (28,35 грамма), золото неуклонно дешевеет, причем для отечественных золотопромышленников ситуация усугубляется укреплением рубля. Осенью золото подешевело почти на 20% до отметки примерно 1650 долларов, но в рублях падение оказалось драматическим — с более чем 7700 рублей за грамм до 2900-3400 рублей. Как сообщил Кашуба, это на границе или даже ниже себестоимости производства. «После роста инфляции [весной 2022 года] себестоимость производства составляет от 3000 до 3600 за грамм. Сейчас у нас ряд предприятий работают на грани рентабельности. Если политика укрепленного рубля будет продолжаться, то к концу года к нулевой или отрицательной рентабельности придет большая часть компаний.
Мы были бы рады, если бы ЦБ вернулся к полномасштабной закупке всего оставшегося на внутреннем рынке золота», — заявил глава Союза на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации 18 октября.
Центробанк активно покупал золото в госрезервы в 2014—2019 годах, прекратил закупку с 1 апреля 2020 года, затем возобновил на несколько недель весной 2022 года «для стабилизации рынка» и пока возвращаться к этой практике не намерен. Об этом 18 октября на совещании Совфеде заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, курирующий в Центробанке денежно-кредитную политику. «С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно в силу того, что создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», — аргументировал он. По словам Заботкина, скупка золота Центробанком равносильна дополнительной эмиссии рубля, что в текущих условиях может разогнать инфляцию. Кроме того, «целевая поддержка отдельных секторов экономики не входит в мандат Банка России», подчеркнул представитель ЦБ.
Центробанк отказывается скупать золото только ради поддержки производителей драгметаллов
Помимо Центробанка, скупать золото у производителей в пользу государства вправе Минфин, однако лишних денег в казне немного — дефицит бюджета РФ в 2022 году прогнозируется на уровне 1,3 триллиона рублей. В ведомстве «разделяют опасения» представителей отрасли и израсходует все заложенные в бюджет на этот год деньги на закупку драгметаллов — 44 миллиарда рублей, пообещала глава департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов министерства Юлия Гончаренко. В 2023 году на закупку драгметаллов Минфин запланировал потратить «порядка 50 миллиардов рублей», поскольку существуют «бюджетные ограничения», добавила она на совещании в Совфеде. По текущим ценам это эквивалентно 15-16 тоннам золота, каждый год в РФ производится около 300 тонн, а ЦБ в 2019 году скупал по двадцать тонн ежемесячно. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU.
Золотодобывающие компании стали испытывать трудности и просить власти о помощи после прекращения продажи золота на биржах недружественных стран после решения Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) лишить в марте шесть российских аффинажных заводов статуса «надежного поставщика» («Good Delivery»), напомнила Гончаренко. Одновременно правительство отменило налог НДС на продажу золота в слитках для населения, ненадолго подняв тем самым спрос на золото внутри страны, однако принципиально проблемы падения доходов отрасли это не решило. После того как инвесторы в золото увидели падение цен, их энтузиазм и вовсе иссяк. «В моменте люди покупали слитки по 10 тысяч рублей за грамм золота, а затем цена опустилась до 3,5 тысячи рублей. Это повлияло на спрос, граждане почувствовали, что их обманули», — заметила представитель Минфина.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вступилась за золотопроизводителей
Из материалов ЦБ следует, что летом по несколько тонн золота ежемесячно закупали российские банки, но их отчетность, позволяющая оценить запасы драгметаллов в конкретных банках, перестала публиковаться на сайте регулятора. В сентябре проблему сбыта у золотопроизводителей подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Серьезно рассмотреть возможность увеличения закупок драгоценных металлов» она предложила правительству. «Во-первых, подержать наших производителей, во-вторых, это, конечно же, лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то за рубежом на каких-то счетах», — заявила она в рамках «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Министр тогда согласился рассмотреть вопрос, но подчеркнул, что делать это надо совместно с Центробанком.
В Минэке запрос URA.RU комментировать не стали, однако сам Решетников предлагал решать проблему переориентацией поставок в дружественные страны. «Надо договариваться со странами-потребителями, с Юго-Восточной Азией, с Китаем, с Индией, с арабскими странами, те, кто потребляет нашу продукцию, и выстраивать эту схему», — ответил он на вопрос Матвиенко, признав, что «это большой вызов, который мы до конца не осознали». Пресс-служба Минпромторга также не ответила на запрос URA.RU.
В Минфине готовы скупать золото, но только в пределах заложенных в бюджете сумм
Закупка золота в золотовалютные резервы (ЗВР) — право, а не обязанность Центробанка, поэтому попытки предъявлять ему претензии безосновательны, считает финансист, бывший пресс-секретарь ЦБ Михаил Беляев. «Не все понимаю, зачем центробанки мира покупают золото. Оно выступает и как обычный товар, у которого есть себестоимость и спрос со стороны промышленности, и как валютная ценность, пригодная для накопления в госрезервах. ЦБ используют золото как инструмент в рамках своей политики наполнения ЗВР, исходя из экономической ситуации они золото закупают, продают или берут паузу.
Обязанности скупать все произведенное в России золото у ЦБ не было и нет. Если правительство считает важным поддержать отрасль, оно само должно принимать меры», — пояснил эксперт.
Однако заявление Заботкина о возможном разгоне инфляции в России из-за покупки золота Центробанком обескураживает, отметил Беляев. «На мой взгляд это никак не соответствует действительности. Если ЦБ решает покупать золото в ЗВР, то обменивает рубли на реальный, имеющий ценность товар, инфляция тут не при чем. Отсюда и вопросы к аргументации ЦБ, в том числе от сенаторов. Но, повторюсь, поддерживать золотопроизводителей — не задача Центробанка, и потому обвинять его в том, что он не скупает золото, нельзя. ЦБ не обязан так делать, это просто не по адресу претензии. И Минфин тоже сам по себе делать это не обязан, если только он не выполняет указания правительства. Вопросами поддержки промышленности должны заниматься другие ведомства», — подчеркнул эксперт.
Проблемы со сбытом золота у российских предприятий вызваны понятными причинами — санкциями и низкими ценами на золото, однако во власти пока нет готового решения, как спасти отрасль от намечающего банкротства, сказал в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Допускать банкротства золотодобывающих предприятий правительству, конечно, не следует, это важная отрасль экономики, но в какой именно форме ей сейчас нужно оказать поддержку, пока непонятно. Нужно ли государству еще больше золота в резервах — вопрос открытый, ответа на него тоже нет. Вполне возможно, что имеет смысл поддержать отрасль другими методами. На мой взгляд, следует продолжить обсуждение этой темы и найти подходящее решение, хотя это будет непросто», — заключил он.
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Лоббисты золотодобывающих предприятий активизировали диалог с властями на фоне затяжного падения цен на драгметаллы и укрепления рубля. Если правительство и ЦБ не разработают план помощи отрасли, то к концу года большинству компаний придется работать в убыток, рассказал URA.RU глава Союз золотопромышленников России Сергей Кашуба. Вопрос активно обсуждается на уровне министерств и парламента, однако решение будет принять непросто из-за отсутствия единства во мнениях, говорят эксперты. Союз золотопромышленников России обсуждает меры поддержки отрасли с правительством, Центробанком и Советом Федерации, рассказал URA.RU председатель Союза Сергей Кашуба. По его словам, добывающие предприятия испытывают трудности из-за падения цен на золото и роста себестоимости производства, но готовы продолжать работу. «Мы ищем пути решения проблем, не сидим на месте, это для нас не первый кризис. Что касается наших обращений к властям, то я как лоббист обязан при оценке ситуации добавлять мрака и ужаса, иначе помощи не дождешься. Мы чувствуем поддержку со стороны Совфеда, сенаторы задают вопросы правительству о положении в отрасли», — сказал Кашуба. С марта 2022 года, когда цены кратковременно пробили уровень в 2000 долларов за унцию (28,35 грамма), золото неуклонно дешевеет, причем для отечественных золотопромышленников ситуация усугубляется укреплением рубля. Осенью золото подешевело почти на 20% до отметки примерно 1650 долларов, но в рублях падение оказалось драматическим — с более чем 7700 рублей за грамм до 2900-3400 рублей. Как сообщил Кашуба, это на границе или даже ниже себестоимости производства. «После роста инфляции [весной 2022 года] себестоимость производства составляет от 3000 до 3600 за грамм. Сейчас у нас ряд предприятий работают на грани рентабельности. Если политика укрепленного рубля будет продолжаться, то к концу года к нулевой или отрицательной рентабельности придет большая часть компаний. Центробанк активно покупал золото в госрезервы в 2014—2019 годах, прекратил закупку с 1 апреля 2020 года, затем возобновил на несколько недель весной 2022 года «для стабилизации рынка» и пока возвращаться к этой практике не намерен. Об этом 18 октября на совещании Совфеде заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, курирующий в Центробанке денежно-кредитную политику. «С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно в силу того, что создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», — аргументировал он. По словам Заботкина, скупка золота Центробанком равносильна дополнительной эмиссии рубля, что в текущих условиях может разогнать инфляцию. Кроме того, «целевая поддержка отдельных секторов экономики не входит в мандат Банка России», подчеркнул представитель ЦБ. Помимо Центробанка, скупать золото у производителей в пользу государства вправе Минфин, однако лишних денег в казне немного — дефицит бюджета РФ в 2022 году прогнозируется на уровне 1,3 триллиона рублей. В ведомстве «разделяют опасения» представителей отрасли и израсходует все заложенные в бюджет на этот год деньги на закупку драгметаллов — 44 миллиарда рублей, пообещала глава департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов министерства Юлия Гончаренко. В 2023 году на закупку драгметаллов Минфин запланировал потратить «порядка 50 миллиардов рублей», поскольку существуют «бюджетные ограничения», добавила она на совещании в Совфеде. По текущим ценам это эквивалентно 15-16 тоннам золота, каждый год в РФ производится около 300 тонн, а ЦБ в 2019 году скупал по двадцать тонн ежемесячно. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU. Золотодобывающие компании стали испытывать трудности и просить власти о помощи после прекращения продажи золота на биржах недружественных стран после решения Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) лишить в марте шесть российских аффинажных заводов статуса «надежного поставщика» («Good Delivery»), напомнила Гончаренко. Одновременно правительство отменило налог НДС на продажу золота в слитках для населения, ненадолго подняв тем самым спрос на золото внутри страны, однако принципиально проблемы падения доходов отрасли это не решило. После того как инвесторы в золото увидели падение цен, их энтузиазм и вовсе иссяк. «В моменте люди покупали слитки по 10 тысяч рублей за грамм золота, а затем цена опустилась до 3,5 тысячи рублей. Это повлияло на спрос, граждане почувствовали, что их обманули», — заметила представитель Минфина. Из материалов ЦБ следует, что летом по несколько тонн золота ежемесячно закупали российские банки, но их отчетность, позволяющая оценить запасы драгметаллов в конкретных банках, перестала публиковаться на сайте регулятора. В сентябре проблему сбыта у золотопроизводителей подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Серьезно рассмотреть возможность увеличения закупок драгоценных металлов» она предложила правительству. «Во-первых, подержать наших производителей, во-вторых, это, конечно же, лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то за рубежом на каких-то счетах», — заявила она в рамках «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Министр тогда согласился рассмотреть вопрос, но подчеркнул, что делать это надо совместно с Центробанком. В Минэке запрос URA.RU комментировать не стали, однако сам Решетников предлагал решать проблему переориентацией поставок в дружественные страны. «Надо договариваться со странами-потребителями, с Юго-Восточной Азией, с Китаем, с Индией, с арабскими странами, те, кто потребляет нашу продукцию, и выстраивать эту схему», — ответил он на вопрос Матвиенко, признав, что «это большой вызов, который мы до конца не осознали». Пресс-служба Минпромторга также не ответила на запрос URA.RU. Закупка золота в золотовалютные резервы (ЗВР) — право, а не обязанность Центробанка, поэтому попытки предъявлять ему претензии безосновательны, считает финансист, бывший пресс-секретарь ЦБ Михаил Беляев. «Не все понимаю, зачем центробанки мира покупают золото. Оно выступает и как обычный товар, у которого есть себестоимость и спрос со стороны промышленности, и как валютная ценность, пригодная для накопления в госрезервах. ЦБ используют золото как инструмент в рамках своей политики наполнения ЗВР, исходя из экономической ситуации они золото закупают, продают или берут паузу. Однако заявление Заботкина о возможном разгоне инфляции в России из-за покупки золота Центробанком обескураживает, отметил Беляев. «На мой взгляд это никак не соответствует действительности. Если ЦБ решает покупать золото в ЗВР, то обменивает рубли на реальный, имеющий ценность товар, инфляция тут не при чем. Отсюда и вопросы к аргументации ЦБ, в том числе от сенаторов. Но, повторюсь, поддерживать золотопроизводителей — не задача Центробанка, и потому обвинять его в том, что он не скупает золото, нельзя. ЦБ не обязан так делать, это просто не по адресу претензии. И Минфин тоже сам по себе делать это не обязан, если только он не выполняет указания правительства. Вопросами поддержки промышленности должны заниматься другие ведомства», — подчеркнул эксперт. Проблемы со сбытом золота у российских предприятий вызваны понятными причинами — санкциями и низкими ценами на золото, однако во власти пока нет готового решения, как спасти отрасль от намечающего банкротства, сказал в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Допускать банкротства золотодобывающих предприятий правительству, конечно, не следует, это важная отрасль экономики, но в какой именно форме ей сейчас нужно оказать поддержку, пока непонятно. Нужно ли государству еще больше золота в резервах — вопрос открытый, ответа на него тоже нет. Вполне возможно, что имеет смысл поддержать отрасль другими методами. На мой взгляд, следует продолжить обсуждение этой темы и найти подходящее решение, хотя это будет непросто», — заключил он.