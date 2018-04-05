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05 апреля 2018
19:04  05 апреля 2018 0

Свердловская «Областная газета» пиарит министра Лаврова и забывает губернатора Куйвашева. ФОТО

Пресс-конференция Евгения Куйвашева по Майским указам Президента. Екатеринбург, куйвашев евгений, полянин дмитрий
Куйвашев не подписывает новый контракт Полянину, тот не ставит фотографии губернатора на страницыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин представил книгу «Рядом с министром» на экспертном совете по СМИ в Министерстве связи РФ. В сборнике приведены статьи разных журналистов, написанные после встреч с главой МИД Сергеем Лавровым. Наблюдатели объясняют активность Полянина тем, что он пытается сохранить свой пост в региональном издании и найти новых покровителей.

Как сообщает ОГ, статьи, представленные в книге, написаны участниками проекта, организованного Альянсом руководителей региональных СМИ России. В ходе него журналисты смогли подняться на борт главы внешнеполитического ведомства и отправиться с ним в рабочую поездку. Макет и оформление сборника выполнили специалисты «Областной газеты».

В книге 56 страниц и 43 статьи с такими заголовками, как: «Россию теперь слушают, совета у нее спрашивают» (газета «Основа», Московская область), «Бишкек. Перезагрузка» (газета «Перекресток, Ростовская область), «В самолете с Сергеем Лавровым» («Казанские ведомости», Казань). В числе напечатанных материалов оказалась и работа самого Полянина — «Зачем Сергей Лавров взял с собой Дмитрия Полянина?».

Как писало «URA.RU» ранее, контракт Полянина в «Областной газете» закончился еще в середине февраля, а новый пока не подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Наблюдатели считают, что выпуск книги про Лаврова — это попытка Полянина спасти свою должность.

Источники отмечают странную особенность: в последнее время в ключевых материалах ОГ, посвященных региону, редко можно встретить фотопортреты Куйвашева. Например, снимков губернатора нет в репортаже с открытия Центрального стадиона, опубликованного 3 апреля. Хотя там Куйвашев впервые появился на публике в очках, которые очень понравились общественности. Не оказалось фотографии Куйвашева и в материале 5 апреля «ЭКСПО — двигатель прогресса», написанного после брифинга губернатора и вице-премьера Аркадия Дворковича.

Фото: скриншот онлайн-версии «Областной газеты»
Фото: скриншот онлайн-версии «Областной газеты»

Получить комментарий у самого Полянина не удалось — на звонки журналиста «URA.RU» он не ответил.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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