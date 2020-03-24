Сразу несколько банков заявили о повышении ставок по ипотеке Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть марки Brent по итогам торгов 24 марта выросли на 8,63% и закрепились на отметке в 27,83 доллара за баррель. Благодаря этому российской валюте удалось незначительно отыграть падение — на московской бирже доллар можно купить за 78,81 рубля (курс снизился на 79 копеек), евро стоит 84,92 рубля (на 53 копейки меньше).

Что происходит в России?

На фоне экономического кризиса четыре российских банка повысили ставки по ипотеке. Так, банк «Открытие» предупредил о повышении ставки на 1,5%, при этом ставки по беззалоговым кредитам остаются неизменными. На этот шаг также пошли Совкомбанк, Росбанк и Райффайзенбанк.

Чтобы сбросить с россиян часть долгового бремени на время кризиса, экс-кандидат в губернаторы Челябинской области Александр Лебедев попросил российское руководство ввести кредитные каникулы для россиян, а также для среднего и малого бизнеса. Общественник сослался на то, что во многих странах власти заморозили выплату ипотеки и кредитов, а также компенсировали населению плату за коммунальные услуги. Обращение Лебедев направил на имя премьера Михаила Мишустина, руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Из-за паники на фоне распространения коронавируса россияне продолжают скупать в магазинах средства гигиены, продукты питания и бытовую химию — в среднем продажи выросли на 20-30%. Несмотря на это, владельцы торговых сетей заверяют, что запасы продуктов остаются достаточными, а повышать привычные цены не планируется.

Как развивается ситуация в мире?

Главный противник России на нефтяном рынке — Саудовская Аравия — вместе с другими странами персидского залива может пережить сильнейший финансовый кризис. Аналитики Bloomberg предупреждают, что, если нефть будет стоить 20 долларов за баррель, бюджет государства опустеет к 2027 году. Однако даже если нефть вырастет до 50-55 долларов за баррель, экономику Саудовской Аравии все равно ждет рецессия.

Глобальный спад в ближайшее время ожидает и всю мировую экономику — об этом заявляют эксперты Международного валютного фонда. По их прогнозам, всем государствам придется вспомнить кризис 2008—2009 годов, а выздоровление экономики начнется только в 2021 году, пишет телеканал 360.

Что будет дальше?

По мнению руководителя экономической программы Фонда Карнеги Андрея Мовчана, из-за повышения ставки на ипотеку россияне станут брать меньше кредитов на жилье. Проценты поднимут именно для новых кредитов — так банки пытаются обезопасить себя в условиях кризиса. При этом большинство ипотечных займов идут с фиксированным процентом, поэтому их ставка никак не изменится. Экономист также отметил, что россияне, которые взяли кредит по цене доллара в 61 рубль, получат приятный бонус, так как их кредит разом обесценился на 30%.

Кризис, вызванный политикой жесткого карантина в условиях распространения коронавируса, может привести к резкому росту безработицы. В основном карантин ударит по малому и среднему бизнесу, в то время как крупные компании смогут рассчитывать на поддержку государства, считает политолог НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Андрей Щербак. По его мнению, чтобы избежать безработицы и социального напряжения, правительство должно сделать выбор между рекомендациями врачей и «объективной реальностью».