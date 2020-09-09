После его отлучения православные должны будут обращаться к Романову уже не «отец Сергий», а по имени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

После отлучения от церкви отец Сергий (Романов) вслед за саном священника потеряет и статус монаха. Об этом заявила журналистам официальный представитель Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

«Его связь с Русской Православной церковью будет окончательно разорвана. Это будет самый страшный момент. И нам, конечно, не хотелось бы, чтобы он наступил», — пояснила Тамбова. После его отлучения православные должны будут обращаться к Романову уже не «отец Сергий», а просто — Николай Васильевич. Назвать схимонахом его также будет нельзя. По словам Тамбовой, главное, в чем провинился отец Сергий перед РПЦ, — в его монастыре «людей ведут не ко Христу, а к отцу Сергию».

В Екатеринбурге 9 сентября проходит второе заседание церковного суда по делу об отлучении схимонаха от церкви. Утром он распространил через соцсети заявление, что предает чуду праведных православных патриарха Кирилла. Также отец Сергий попросил митрополита Кирилла заслушать на суде нескольких свидетелей. Но ни они, ни сам опальный схимонах на суд не явились. Вероятнее всего, на днях состоится третье заседание, на котором будет принято окончательное решение.

Сергий Романов был настоятелем Среднеуральского женского монастыря, его лишили сана за неоднозначные проповеди. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение, напоминает агентство Nation News. В своих речах Сергий призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть. Уже несколько месяцев Сергий отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.