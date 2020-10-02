Мишустин намекнул челябинскому повару на работу в правительстве

Премьер-министр обрадовался торту, который для него испекли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский премьер-министр Михаил Мишустин намекнул молодому повару из Златоуста на возможность устроиться работать в правительство. Об этом глава кабмина заявил на видео-встрече с молодыми специалистами, после того, как парень подарил ему торт.

«Если что, у нас всегда в правительстве найдется место для профессионалов», — цитирует премьера РИА «Новости». Повара дарят людям радость, а сама профессия связана с творчеством и новизной, заявил Мишустин.

Молодой человек с товарищами готовил торт с самого утра. Однако Мишустину все равно не удастся попробовать лакомство. Парень показал торт главе правительства по видеосвязи. Чтобы отведать десерт премьер-министра пригласили в Златоуст (Челябинская область). Сам Мишустин в этот момент находился в Ростове.