В самолет Utair, летевший из Екатеринбурга в ХМАО, попала молния

В самолет авиакомпании Utair, летевший из Екатеринбурга в Сургут, ударила молния. Обнаружили это только во время планового техосмотра, который проводили в Сургуте.
«Обнаружены следы поражения воздушного судна разрядом атмосферного электричества в нижней части фюзеляжа, в районе носового обтекателя, на створке левой стойке шасси, на правой половине горизонтального стабилизатора», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ на момент публикации новости не поступил. По данным AVIAINCIDENT, самолет ATR72-212A, в который попала молния, снят с эксплуатации для технической оценки его состояния.
В самолет авиакомпании Utair, летевший из Екатеринбурга в Сургут, ударила молния. Обнаружили это только во время планового техосмотра, который проводили в Сургуте. «Обнаружены следы поражения воздушного судна разрядом атмосферного электричества в нижней части фюзеляжа, в районе носового обтекателя, на створке левой стойке шасси, на правой половине горизонтального стабилизатора», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ на момент публикации новости не поступил. По данным AVIAINCIDENT, самолет ATR72-212A, в который попала молния, снят с эксплуатации для технической оценки его состояния.