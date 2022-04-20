В самолет Utair, летевший из Екатеринбурга в ХМАО, попала молния

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, utair, ютэйр, atr 72, атр72, турбовинтовой самолет, atr72
Эксплуатация самолета приостановлена для оценки технического состояния Фото:

В самолет авиакомпании Utair, летевший из Екатеринбурга в Сургут, ударила молния. Обнаружили это только во время планового техосмотра, который проводили в Сургуте.

«Обнаружены следы поражения воздушного судна разрядом атмосферного электричества в нижней части фюзеляжа, в районе носового обтекателя, на створке левой стойке шасси, на правой половине горизонтального стабилизатора», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ на момент публикации новости не поступил. По данным AVIAINCIDENT, самолет ATR72-212A, в который попала молния, снят с эксплуатации для технической оценки его состояния.

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В самолет авиакомпании Utair, летевший из Екатеринбурга в Сургут, ударила молния. Обнаружили это только во время планового техосмотра, который проводили в Сургуте. «Обнаружены следы поражения воздушного судна разрядом атмосферного электричества в нижней части фюзеляжа, в районе носового обтекателя, на створке левой стойке шасси, на правой половине горизонтального стабилизатора», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ на момент публикации новости не поступил. По данным AVIAINCIDENT, самолет ATR72-212A, в который попала молния, снят с эксплуатации для технической оценки его состояния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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