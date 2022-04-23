Полиция ФРГ требует русских объясниться за букву «Z» в WhatsApp

В Германии россиян пригласили на допрос за букву Z, рассказала Мария Бутина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Полиция Германии распространила письма среди россиян, у которых в WhatsApp на фотографии профиля стоит буква Z в знак поддержки российской армии. Граждан приглашают прийти и объясниться за данную символику. Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Многие наши соотечественники получили письма из полиции, где их приглашают прийти и объясниться. У всех этих людей в Вотсапе на аватарке стоит буква Z в поддержку российской армии и операции по освобождению Донбасса», — написала Бутина в своем telegram-канале.

Она также отметила, что литера Z запрещена в Германии. «Теперь им угрожают штрафом за нарушение закона. Зато флаги и футболки с символикой Азова (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России — прим. URA.RU) продают в открытом доступе», — подытожила она.

Министерство внутренних дел Германии 31 марта заявило об уголовном преследовании лиц, демонстрирующих знак Z. Примеру ФРГ последуют власти Литвы. Они внесли за использование «Z» штраф в размере 500 евро, передает РАПСИ. Знаки Z и V в России символизируют солидарность с российскими военными на Украине — латинские буквы наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».