Министр обороны Великобритании раскритиковал Макрона за нежелание бить по РФ ядерным оружием

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По словам Уоллеса, заявление Макрона раскрывает все его карты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес критически отозвался в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона после его заявления о неготовности Франции к ядерному ответу в случае применения тактического ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

«Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона», — цитирует Уоллеса The Daily Telegraph. Источник The Daily Telegraph в НАТО также добавил, что слова Макрона подрывают «принципы сдерживания», согласившись с Уоллесом.

Ранее президент Франции выступил с заявлением о том, что Франция не будет применять ядерное оружие в случае его применения в конфликте на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала France 2. Макрон также подчеркнул важность того, чтобы этот конфликт не расширялся ни географически, ни вертикально — то есть в плане использования оружия массового уничтожения. Он добавил, что Франция не желает начала мировой войны, передает RT. А также пообещал проблемы Лукашенко в случае участия Беларуси в украинском конфликте, сообщает МК.RU.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес критически отозвался в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона после его заявления о неготовности Франции к ядерному ответу в случае применения тактического ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. «Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона», — цитирует Уоллеса The Daily Telegraph. Источник The Daily Telegraph в НАТО также добавил, что слова Макрона подрывают «принципы сдерживания», согласившись с Уоллесом. Ранее президент Франции выступил с заявлением о том, что Франция не будет применять ядерное оружие в случае его применения в конфликте на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала France 2. Макрон также подчеркнул важность того, чтобы этот конфликт не расширялся ни географически, ни вертикально — то есть в плане использования оружия массового уничтожения. Он добавил, что Франция не желает начала мировой войны, передает RT. А также пообещал проблемы Лукашенко в случае участия Беларуси в украинском конфликте, сообщает МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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