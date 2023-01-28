28 января 2023

Канцлер Германии предрек крах американскому глобализму

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц выступил на стороне идей построения многополярного мира Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал становление многополярного мира, в котором будет существовать целый ряд влиятельных государств, сотрудничающих друг с другом на равных. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом», — сообщил Шольц в интервью изданию La Nación.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил главную цель всех поступков страны. Согласно его словам, Россия стремится к тому, чтобы создать справедливый многополярный мировой порядок, где все народы будут по-настоящему равны. Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал российского лидера в избрании подобного политического курса, пообещав содействовать ему в построении более справедливого мирового порядка.

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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал становление многополярного мира, в котором будет существовать целый ряд влиятельных государств, сотрудничающих друг с другом на равных. Об этом он заявил в беседе с журналистами. «Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом», — сообщил Шольц в интервью изданию La Nación. Ранее президент России Владимир Путин озвучил главную цель всех поступков страны. Согласно его словам, Россия стремится к тому, чтобы создать справедливый многополярный мировой порядок, где все народы будут по-настоящему равны. Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал российского лидера в избрании подобного политического курса, пообещав содействовать ему в построении более справедливого мирового порядка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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