Главный танковый завод РФ рассекретил кадры ремонта техники в зоне СВО. Видео

«Уралвагонзавод» создал ремонтную базу для техники в ЛНР
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, танки в городе
В ЛНР ремонтируют российскую технику (архивное фото) Фото:

Свердловское предприятие «Уралвагонзавод» (считается главным танковым заводом России) создало в Луганской народной республике ремонтную базу, на которой обслуживают и восстанавливают российскую технику. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Видеозапись с кадрами ремонта техники опубликована на сайте RT.

«Ремонтная база концерна УВЗ в ЛНР. Здесь в кратчайшие сроки восстанавливают российскую военную технику», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УВЗ.

Согласно данным RT, на производство приехал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он обсудил с работниками предприятия особенности ремонта техники. Оно располагается на территории ремонтной бригады, где трудятся не только специалисты УВЗ, но и сотрудники Омского завода транспортного машиностроения и других заводов. В частности, он обсудил вопросы зарплат и необходимых работникам резервов.

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Свердловское предприятие «Уралвагонзавод» (считается главным танковым заводом России) создало в Луганской народной республике ремонтную базу, на которой обслуживают и восстанавливают российскую технику. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Видеозапись с кадрами ремонта техники опубликована на сайте RT. «Ремонтная база концерна УВЗ в ЛНР. Здесь в кратчайшие сроки восстанавливают российскую военную технику», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УВЗ. Согласно данным RT, на производство приехал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он обсудил с работниками предприятия особенности ремонта техники. Оно располагается на территории ремонтной бригады, где трудятся не только специалисты УВЗ, но и сотрудники Омского завода транспортного машиностроения и других заводов. В частности, он обсудил вопросы зарплат и необходимых работникам резервов.
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