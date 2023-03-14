Свердловское предприятие «Уралвагонзавод» (считается главным танковым заводом России) создало в Луганской народной республике ремонтную базу, на которой обслуживают и восстанавливают российскую технику. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Видеозапись с кадрами ремонта техники опубликована на сайте RT.
«Ремонтная база концерна УВЗ в ЛНР. Здесь в кратчайшие сроки восстанавливают российскую военную технику», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УВЗ.
Согласно данным RT, на производство приехал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он обсудил с работниками предприятия особенности ремонта техники. Оно располагается на территории ремонтной бригады, где трудятся не только специалисты УВЗ, но и сотрудники Омского завода транспортного машиностроения и других заводов. В частности, он обсудил вопросы зарплат и необходимых работникам резервов.
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