12 апреля 2023

Politico: в Киеве стали сомневаться в успехе контрнаступления после утечки документов Пентагона

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украина стала сомневаться в помощи США достичь целей в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве сомневаются в успехе украинского контрнаступления, такой вывод можно сделать из секретных материалов Пентагона, которые утекли в социальные сети. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на источника из Министерства обороны Украины.

«Есть некоторые люди, которые продолжают колебаться» в отношении военных шансов Украины в контрнаступлении», — сказал украинский чиновник, его слова передает Politico. Комментируя утечку документов Пентагона, он признался, что Киев «доказал, что все ошибаются». Он уточнил, что прогнозы, содержащиеся в секретных документах на реальные шансы Украины по контрнаступлению, «не соответствуют действительности». «Это дает нам основания для подозрений» в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины в зоне спецоперации.

Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в начале апреля. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии.

Официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Скорее всего, оно будет на запорожском направлении. Накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц из-за дождей на Украине. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что движение ВСУ на данном направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, передает RT.

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В Киеве сомневаются в успехе украинского контрнаступления, такой вывод можно сделать из секретных материалов Пентагона, которые утекли в социальные сети. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на источника из Министерства обороны Украины. «Есть некоторые люди, которые продолжают колебаться» в отношении военных шансов Украины в контрнаступлении», — сказал украинский чиновник, его слова передает Politico. Комментируя утечку документов Пентагона, он признался, что Киев «доказал, что все ошибаются». Он уточнил, что прогнозы, содержащиеся в секретных документах на реальные шансы Украины по контрнаступлению, «не соответствуют действительности». «Это дает нам основания для подозрений» в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины в зоне спецоперации. Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в начале апреля. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. Официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Скорее всего, оно будет на запорожском направлении. Накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц из-за дождей на Украине. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что движение ВСУ на данном направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, передает RT.
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