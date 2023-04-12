Politico: в Киеве стали сомневаться в успехе контрнаступления после утечки документов Пентагона

13 апреля 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Украина стала сомневаться в помощи США достичь целей в зоне СВО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве сомневаются в успехе украинского контрнаступления, такой вывод можно сделать из секретных материалов Пентагона, которые утекли в социальные сети. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на источника из Министерства обороны Украины. «Есть некоторые люди, которые продолжают колебаться» в отношении военных шансов Украины в контрнаступлении», — сказал украинский чиновник, его слова передает Politico. Комментируя утечку документов Пентагона, он признался, что Киев «доказал, что все ошибаются». Он уточнил, что прогнозы, содержащиеся в секретных документах на реальные шансы Украины по контрнаступлению, «не соответствуют действительности». «Это дает нам основания для подозрений» в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины в зоне спецоперации. Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в начале апреля. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. Официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Скорее всего, оно будет на запорожском направлении. Накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц из-за дождей на Украине. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что движение ВСУ на данном направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Киеве сомневаются в успехе украинского контрнаступления, такой вывод можно сделать из секретных материалов Пентагона, которые утекли в социальные сети. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на источника из Министерства обороны Украины. «Есть некоторые люди, которые продолжают колебаться» в отношении военных шансов Украины в контрнаступлении», — сказал украинский чиновник, его слова передает Politico. Комментируя утечку документов Пентагона, он признался, что Киев «доказал, что все ошибаются». Он уточнил, что прогнозы, содержащиеся в секретных документах на реальные шансы Украины по контрнаступлению, «не соответствуют действительности». «Это дает нам основания для подозрений» в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины в зоне спецоперации. Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в начале апреля. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. Официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Скорее всего, оно будет на запорожском направлении. Накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц из-за дождей на Украине. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что движение ВСУ на данном направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, передает RT.