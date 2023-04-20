Терапевт назвала самые опасные регионы по клещам

Терапевт Гуляева: на Урале, в Сибири и Центральной России проще заразиться клещевым энцефалитом

20 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Важно проводить вакцинацию в течение всего года, сказала Алена Гуляева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской, Тверской, Ивановской и Костромской областей, а также Алтая нужно проходить вакцинацию от клещевого энцефалита в обязательном порядке, потому что риск заражения в данных регионах наиболее высок. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Алена Гуляева. «Клещевой энцефалит встречается не везде. В некоторых районах вероятность заразиться этим заболеванием выше. Такие территории называются эндемичными. На Урале и в Сибири эндемичными являются все территории Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской областей, Республика Алтай и Алтайский край. К ним же относятся центральные регионы России — Тверская, Ивановская и Костромская области. А вот вероятность заразиться боррелиозом очень высока во всех регионах России. Активными клещи являются в период с апреля по октябрь до первых заморозков. Но пик приходится на май—июль», — сказала Алена Гуляева. Она подчеркнула, что в таких регионах необходимо проходить вакцинацию в обязательном порядке. «В случае укуса заболевание у вакцинированного протекает в легкой форме и не влечет за собой тяжелых осложнений. Всем проживающим в эндемичных по клещевому энцефалиту районах необходимо регулярно прививаться от этой инфекции. Вакцинация показана и взрослым, и детям. Вакцинацию можно проводить в течение всего года, но закончить следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции», — отметила врач. Чтобы снизить риск укуса, необходимо носить закрытую одежду, использовать спреи и проводить осмотр. Чаще всего клещи обитают в высокой траве от семи сантиметров и кустарниках. Как пояснил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU, пик активностей клещей начинается в апреле, а заболевания среди людей появляются в мае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской, Тверской, Ивановской и Костромской областей, а также Алтая нужно проходить вакцинацию от клещевого энцефалита в обязательном порядке, потому что риск заражения в данных регионах наиболее высок. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Алена Гуляева. «Клещевой энцефалит встречается не везде. В некоторых районах вероятность заразиться этим заболеванием выше. Такие территории называются эндемичными. На Урале и в Сибири эндемичными являются все территории Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской областей, Республика Алтай и Алтайский край. К ним же относятся центральные регионы России — Тверская, Ивановская и Костромская области. А вот вероятность заразиться боррелиозом очень высока во всех регионах России. Активными клещи являются в период с апреля по октябрь до первых заморозков. Но пик приходится на май—июль», — сказала Алена Гуляева. Она подчеркнула, что в таких регионах необходимо проходить вакцинацию в обязательном порядке. «В случае укуса заболевание у вакцинированного протекает в легкой форме и не влечет за собой тяжелых осложнений. Всем проживающим в эндемичных по клещевому энцефалиту районах необходимо регулярно прививаться от этой инфекции. Вакцинация показана и взрослым, и детям. Вакцинацию можно проводить в течение всего года, но закончить следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции», — отметила врач. Чтобы снизить риск укуса, необходимо носить закрытую одежду, использовать спреи и проводить осмотр. Чаще всего клещи обитают в высокой траве от семи сантиметров и кустарниках. Как пояснил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU, пик активностей клещей начинается в апреле, а заболевания среди людей появляются в мае.