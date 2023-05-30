Пользователей социальных сетей не напугала утренняя атака Украины по Москве. Комментаторы призвали не создавать панику, которая выгодна Киеву.
Удары беспилотников по Москве начались утром 30 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в городе сбили восемь БПЛА самолетного типа. В ведомстве обвинили Украину в нападении и назвали атаку террористической. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эвакуации граждан из жилых домов, которые пострадали в ходе атаки беспилотников. А также сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем, а также описало главные события.
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