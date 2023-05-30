Россияне в соцсетях не испугались атак беспилотников по Москве. Скрин

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Пользователи соцсетей призвали не поддаваться панике Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Пользователей социальных сетей не напугала утренняя атака Украины по Москве. Комментаторы призвали не создавать панику, которая выгодна Киеву.

Удары беспилотников по Москве начались утром 30 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в городе сбили восемь БПЛА самолетного типа. В ведомстве обвинили Украину в нападении и назвали атаку террористической. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эвакуации граждан из жилых домов, которые пострадали в ходе атаки беспилотников. А также сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем, а также описало главные события.

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Пользователей социальных сетей не напугала утренняя атака Украины по Москве. Комментаторы призвали не создавать панику, которая выгодна Киеву. Удары беспилотников по Москве начались утром 30 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в городе сбили восемь БПЛА самолетного типа. В ведомстве обвинили Украину в нападении и назвали атаку террористической. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эвакуации граждан из жилых домов, которые пострадали в ходе атаки беспилотников. А также сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем, а также описало главные события.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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