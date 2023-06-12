В Сенате США потребовали проверить стоимость поставляемого Киеву оружия

13 июня 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

Марко Рубио напомнил о недавней «ошибке» при подсчетах стоимости поставляемого оружия Киеву размером в 3 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США потребовали проверить стоимость поставляемого Киеву оружия, не завышаются ли на него цены. Такое указание дал американский политик, член Республиканской партии Марко Рубио. «Я прошу GAO (The Government Accountability Office — Счетная палата США — прим. URA.RU) полностью проверить отчетность Минобороны по всему имуществу, переданному Украине в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority — механизм передачи решением президента США находящегося в федеральной собственности запасов госимущества — прим. URA.RU) с начала [спецоперации] в 2022 году», — говорится в письме сенатора-республиканца из штата Флорида. Пресс-релиз опубликован на сайте политика. Он напомнил, что ранее появились сообщения о неверных подсчетах Пентагона стоимости военной помощи, отправленной Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, это привело к «ошибке» размером в 3 миллиарда долларов. По мнению Марко Рубио, чиновники военного ведомства намеренно занижали стоимость оборудования. Политик предложил Управлению правительственной отчетности (GAO) заново оценить американскую программу передачи вооружения из резервов вооруженных сил США и сравнить стоимость для Украины со схожими показателями для других стран. Ранее эстонский политолог Николай Николаев раскрыл схему обмана Украины. По его словам, европейские страны отмывают деньги путем поставок старого и ненужного вооружения ВСУ. Некоторые страны решили, что хоть они поставляют украинцам нечто бывшее в употреблении, компенсацию за это им должны оплатить, как за совершенно новое, отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США потребовали проверить стоимость поставляемого Киеву оружия, не завышаются ли на него цены. Такое указание дал американский политик, член Республиканской партии Марко Рубио. «Я прошу GAO (The Government Accountability Office — Счетная палата США — прим. URA.RU) полностью проверить отчетность Минобороны по всему имуществу, переданному Украине в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority — механизм передачи решением президента США находящегося в федеральной собственности запасов госимущества — прим. URA.RU) с начала [спецоперации] в 2022 году», — говорится в письме сенатора-республиканца из штата Флорида. Пресс-релиз опубликован на сайте политика. Он напомнил, что ранее появились сообщения о неверных подсчетах Пентагона стоимости военной помощи, отправленной Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, это привело к «ошибке» размером в 3 миллиарда долларов. По мнению Марко Рубио, чиновники военного ведомства намеренно занижали стоимость оборудования. Политик предложил Управлению правительственной отчетности (GAO) заново оценить американскую программу передачи вооружения из резервов вооруженных сил США и сравнить стоимость для Украины со схожими показателями для других стран. Ранее эстонский политолог Николай Николаев раскрыл схему обмана Украины. По его словам, европейские страны отмывают деньги путем поставок старого и ненужного вооружения ВСУ. Некоторые страны решили, что хоть они поставляют украинцам нечто бывшее в употреблении, компенсацию за это им должны оплатить, как за совершенно новое, отметил он.